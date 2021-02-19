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Фонари от новой Niva Travel не будут продавать владельцам старых Chevrolet Niva

19.02.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания «АвтоВАЗ» решила остановить недавно начавшиеся продажи светодиодных задних фонарей от новой Lada Niva Travel. Неожиданно владельцы старых Chevrolet Niva начали покупать этот элемент, чтобы произвести «редизайн» своей машины в гараже, пишет Лада.онлайн.

Прекращение продаж оптики на вторичном рынке связано с нехваткой деталей. Производитель попросту не ожидал, что столько новых фонарей понадобится для только что вышедшей на рынок машины. Производитель разослал письмо дилерским центрам, где сообщил, что задние фонари Lada Niva Travel с артикулами 21230371601020 и 21230371601120 будут поставляться исключительно под клиентские гарантийные заказы.

В 2019 году аналогичная история была с обвесом Lada Vesta Sport, напоминает Drom. Тогда владельцы обычных «Вест» решили прикупить «спортивный костюм» для своей машины.

В Беларусь Lada Niva Travel приехала совсем недавно. Еще даже не прошла официальная презентация внедорожника. У нас цены на новинку стартуют от 28 810 рублей.

LADA Largus I Cross 7 mest, 2018 г.в., 160 000 км
черный, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
21 899 р.
8450$ / 7012€
LADA Vesta I, 2019 г.в., 4 000 км
белый, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
25 913 р.
9999$ / 8297€
LADA Vesta I sw, 2018 г.в., 90 000 км
красный, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
24 102 р.
9300$ / 7717€
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Компания «АвтоВАЗ» решила остановить недавно начавшиеся продажи светодиодных задних фонарей от новой Lada Niva Travel. Неожиданно владельцы старых Chevrolet Niva начали...
 
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