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Фонари от новой Niva Travel не будут продавать владельцам старых Chevrolet Niva
Источник материала: Onliner
Компания «АвтоВАЗ» решила остановить недавно начавшиеся продажи светодиодных задних фонарей от новой Lada Niva Travel. Неожиданно владельцы старых Chevrolet Niva начали покупать этот элемент, чтобы произвести «редизайн» своей машины в гараже, пишет
Прекращение продаж оптики на вторичном рынке связано с нехваткой деталей. Производитель попросту не ожидал, что столько новых фонарей понадобится для только что вышедшей на рынок машины. Производитель разослал письмо дилерским центрам, где сообщил, что задние фонари Lada Niva Travel с артикулами 21230371601020 и 21230371601120 будут поставляться исключительно под клиентские гарантийные заказы.
В 2019 году аналогичная история была с обвесом Lada Vesta Sport, напоминает
В Беларусь Lada Niva Travel
черный, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
белый, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
красный, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Компания «АвтоВАЗ» решила остановить недавно начавшиеся продажи светодиодных задних фонарей от новой Lada Niva Travel. Неожиданно владельцы старых Chevrolet Niva начали...
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