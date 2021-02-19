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Молодая пара решила отказаться от ипотеки и теперь живет в двухэтажном автобусе

19.02.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Для многих пар, семейных и не совсем, на многие десятилетия обузой становится кредит, который они вынуждены выплачивать за удовольствие жить в собственной квартире или доме. 27-летний британец Люк Уокер со своей девушкой решили не ввязываться в длительные отношения с банками, а поступить оригинально. Они приобрели классический лондонский даблдекер и устроили там для себя уютный дом. Есть даже полноценная ванная!

Такие красные двухэтажные автобусы давно уже считаются одним из символов столицы Великобритании. Конкретно этот экземпляр работал по назначению до 2017 года, когда пришло время уступить свое место на лондонских маршрутах более современной модели. Машину выставили на аукцион, где ее и приобрела предприимчивая пара героев этой истории. Стоимость покупки — £2500 (около $3500), недорого для будущего дома. На его трансформацию было потрачено еще около £15 000 ($21 тыс.). По собственным словам пары, особыми навыками для ремонта они не владели, поэтому столярные работы, устройство канализации и электричества выполняли приглашенные специалисты, но остальное ребята старались делать своими руками.

Молодая пара решила отказаться от ипотеки и теперь живет в двухэтажном автобусе
Молодая пара решила отказаться от ипотеки и теперь живет в двухэтажном автобусе
Молодая пара решила отказаться от ипотеки и теперь живет в двухэтажном автобусе
Молодая пара решила отказаться от ипотеки и теперь живет в двухэтажном автобусе
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Для многих пар, семейных и не совсем, на многие десятилетия обузой становится кредит, который они вынуждены выплачивать за удовольствие жить в собственной...
 
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