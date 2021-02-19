ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Приложение Clubhouse скачали более восьми миллионов раз

19.02.2021 10:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Количество загрузок нового социального сервиса Clubhouse достигло цифры в 8,1 миллиона, сообщила аналитическая компания App Annie.

Число скачиваний увеличилось более чем вдвое всего за две недели: к 1 февраля приложение было загружено 3,5 миллиона раз, а к 16 февраля взята планка в 8,1 миллиона. Особенно популярным приложение оказалось в Великобритании, Германии, Японии, Бразилии и Турции.

Clubhouse — социальный сервис, в котором общение происходит исключительно голосом, а записи разговоров не ведутся. Пока приложение находится в тестовом режиме, зарегистрироваться можно только через приглашение от уже существующего пользователя. Сейчас Clubhouse доступен только на iOS.

Читайте также:

Все вокруг просят инвайт в Clubhouse — а что это? Изучили новую соцсеть на миллиард

Классика и стиль. Скидки на мужские наручные часы

Наручные часы Casio G-Shock GA-2100-1A
4 отзыва
мужские, механизм кварцевый, корпус: пластик, 45.4 мм, минеральное стекло, 200 м, браслет пластиковый
–21%275 р.
3 предложения
Наручные часы Orient FEU07007F
1 отзыв
мужские, механизм механический с автоподзаводом, корпус: нержавеющая сталь, 44 мм, минеральное стекло, 100 м, браслет металлический
–33%300 р.
2 предложения
Наручные часы Casio Vintage A1000D-7E
мужские/женские, механизм электронный, корпус: нержавеющая сталь, 39.6 мм, минеральное стекло, 30 м, браслет металлический
–37%226 р.
3 предложения

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество загрузок нового социального сервиса Clubhouse достигло цифры в 8,1 миллиона, сообщила аналитическая компания App Annie.Читать далее…
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске начался суд над журналисткой Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by