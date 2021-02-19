Приложение Clubhouse скачали более восьми миллионов раз

Источник материала: Onliner

Количество загрузок нового социального сервиса Clubhouse достигло цифры в 8,1 миллиона, сообщила аналитическая компания App Annie.

Число скачиваний увеличилось более чем вдвое всего за две недели: к 1 февраля приложение было загружено 3,5 миллиона раз, а к 16 февраля взята планка в 8,1 миллиона. Особенно популярным приложение оказалось в Великобритании, Германии, Японии, Бразилии и Турции.

Clubhouse — социальный сервис, в котором общение происходит исключительно голосом, а записи разговоров не ведутся. Пока приложение находится в тестовом режиме, зарегистрироваться можно только через приглашение от уже существующего пользователя. Сейчас Clubhouse доступен только на iOS.

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