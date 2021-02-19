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В центре Гродно таксист сбил женщину на переходе, это попало на видео (видео)

19.02.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в 16:31 в оперативно-дежурную службу ГАИ поступило сообщение о наезде на пешехода в центре Гродно. ДТП случилось на регулируемом пешеходном переходе. После  наезда пострадавшая женщина поднялась и отошла с дороги на тротуар. Скорую и милицию вызвали очевидцы.

— Прибывшими на место сотрудниками установлено, что 30-летний водитель, управляя автомобилем-такси марки Skoda, забрал пассажиров и направился на улицу Лиможа. Выезжая с улицы Доминиканской направо, на улицу Большая Троицкая, он проявил невнимательность и совершил наезд на переходившую по пешеходному переходу на зеленый сигнал женщину, — рассказали в ГАИ Гродненской области.

Женщина упала, но затем самостоятельно поднялась и отошла с проезжей части на тротуар.

— Со слов водителя, после наезда он стал звать женщину, однако на его слова она не реагировала и пошла дальше. Водитель также направился по своему маршруту, — отметили в Госавтоинспекции.

К женщине подошли очевидцы, они позвонили и в скорую помощь, и в милицию.

— Благодаря информации свидетелей, автомобиль-такси был оперативно установлен, а водитель вызван для разбирательства, — рассказали в ГАИ.

Сообщается, что в результате наезда серьезных травм женщина не получила. По факту ДТП проводится проверка.

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Теги: Гродно
 
 
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Вчера в 16:31 в оперативно-дежурную службу ГАИ поступило сообщение о наезде на пешехода в центре Гродно. ДТП случилось на регулируемом пешеходном переходе. После ...
 
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