«Гомельчан обескуражила наглость, с которой летом присвоили власть»

Источник материала: Салiдарнасць

Представитель профсоюза радиоэлектронной промышленности в Гомельской области Виктор Козлов рассказал «Салідарнасці» о протестах в регионе, циничной схеме увольнений и аресте юриста за помощь пострадавшим.





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Гомель, как и многие другие города Беларуси, стал в 2020 году местом протестных акций несогласных с итогами выборов президента и волной начавшегося после этого насилия. Виктор Козлов рассказывает, что в итоге задержаны были порядка 300 местных жителей.

Протестовала, прежде всего, молодежь. Она и попала под каток репрессий. Правовой помощью пострадавшим занимался юрист, правовой инспектор РЭП по Гомельской области, Леонид Судаленко.

–- На каждого пострадавшего Леонид готовил подробное досье, учитывая все нюансы, которые происходили с человеком, выразившим свое мнение, – поясняет Виктор Владимирович.

Как следствие, в начале 2021-го года в профсоюзный офис пришли с обыском.

– 5 января силовики провели выемку всей документации. Офис у нас расположен в частном двухэтажном здании: на первом этаже находится рабочий кабинет Леонида, он работал, как общественная приемная. На втором этаже стояли три компьютера. Изъяли все, в том числе и у меня в кабинете. Но я не вижу логики: материалы по Гомельской городской организации оставили, хотя они лежали на виду, а папку-накопитель районных организаций – от Мозыря до Добруша – забрали.

Во время обыска Виктора Козлова в офис не пустили.

– Я подошел к нашему зданию, когда обыск уже начался. На дверях поставили охрану, не пускают. Только спросили: «А вы кто такой?» Я ответил, что здесь мое рабочее место, – рассказывает как было дело Виктор Владимирович. – Поинтересовались, что в сумке. Объяснил, что детские новогодние подарки. Тот, что дежурил на входе, забрал мой паспорт, а когда вернулся, сказал, что мне здесь не место. И вывел за ворота.

Несмотря на изъятие документов, профсоюзная организация продолжила работать.

– Но примерно через неделю, мы утром собрались в офисе, все работники, а Судаленко не пришел. Позже выяснилось, что его забрали прямо возле его дома, когда он утром шел на работу. С тех пор мы Леонида не видели.

Виктор Владимирович связывает прошедшие обыски и задержание коллеги с его правозащитной деятельностью и помощью пострадавшим в протестных акциях гомельчанам:

– Леонид почти полгода на все неправомерные действия составлял протесты, писал жалобы. Думаю, кому-то это сильно не нравилось, вот и решили помешать правовой помощи таким образом, бросив его за решетку.

Леонида Судаленко задержали 18 января по дороге на работу. Как минимум до 12 марта он проведет за решеткой. Ему предъявлено обвинение по части 1 и 2 статьи 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). В письме бывшему судье Конституционного суда Михаилу Пастухову юрист сообщает, что ни о чем не жалеет и, если вернуть время назад, все равно бы помогал пострадавшим. Когда его спрашивают, за что его взяли, Судаленко отвечает, что «помог перейти дорогу бабушке, которая возвращалась с митинга»... В этом году Леониду Судаленко исполнится 55 лет, его ждут жена и трое детей.

По словам Козлова, деятельность гомельской профсоюзной ячейки без юриста сильно осложнена, ведь поток посетителей не иссякает. Поэтому пока приходится отвечать обращающимся пострадавшим: «Давайте подождем…»

– У меня ведь нет юридического образования, а люди, как и раньше, приходят постоянно. Мало того, что забрали нашего юриста, так ведь не оставили нам никакой оргтехники, – вздыхает Виктор Козлов, продолжая объяснять, что до нынешнего лета на Гомельщине по сути репрессий не было. - Даже в 2017-м году, когда проходили марши тунеядцев, человек 10 наших профсоюзников задержали, но наказали лишь рублем. Мы тогда оказывали им материальную помощь, чтобы покрыть эти расходы.

Самому Виктору Владимировичу, который давно участвует в независимом рабочем движении, притеснения и раньше были не в новинку. Утром 25 марта 2017 года, накануне запланированной РЭПом акции в честь Дня Воли, Козлова задержали у дома за неподчинение милиционерам и нецензурную брань.

Незадолго до этого активиста прооперировали, удалив часть легкого и задев во время операции гортань, после чего он с трудом говорит и дышит. Виктор Владимирович до сих пор реагирует на тот приговор с юмором, поясняя, что в принципе никогда не умел материться, а из-за операции еще и дышит с трудом.

Весной 2017-го профсоюзника бросили в «курящую» камеру гомельского изолятора временного содержания, невзирая на то, что человеку в его состоянии, с онкологическим диагнозом, в принципе противопоказан любой дым. Там он почти потерял голос. Поэтому на протесты после последних президентских выборов не ходил – чтобы снова не попасть в следственный изолятор. Но как представитель профсоюза РЭП в Гомельской области все досконально отслеживал. После выборов и протестов белорусов, поддержка понадобилась многим. В том числе правовая.

– Одни приходили с заключениями судмедэкспертов о применении физического насилия, приносили документы, показывали синяки, побои. Другие – с постановлениями суда о наложении административного ареста или штрафа. Люди не знали, что с этим делать, куда и как жаловаться, что для этого надо.

По словам Виктора Владимировича, среди избитых в большинстве своем были молодые.

– Понятно, что до нас доходили не все, лишь самые стойкие. Не каждый хочет говорить о своей беде, о боли. Человеку в душу ведь не залезешь. Кто-то отлеживался дома, в одиночестве, никуда не обращаясь. Как говорится, зализывал раны. Многим, кто участвовал в протестах, на предприятиях предлагали уволиться. Например, написать заявление по соглашению сторон. Но ведь человек высказывал свою гражданскую позицию в выходной день, в нерабочее время. Тогда они что придумали? Задерживали протестующего до понедельника, суд назначали после 16.00, и человек не мог в этот день физически попасть на работу. Ему ставили прогул и увольняли по статье. И ничего ведь не докажешь! Некоторым, усмехаясь, цинично объясняли, что должен был предвидеть, что накажут и не лезть никуда...

Виктор Козлов поясняет, что большинство гомельчан вышли на городские улицы с протестными настроениями потому, что их обескуражила наглость, с которой летом присвоили власть. Людей возмущал цинизм, когда они слышали, что «не может быть, чтобы я не набрал 80%». Это и стало побудительным мотивом для многих белорусов. Еще не были подведены официальные итоги президентских выборов, а все трубили: «Лукашенко – 80%».

Нынешнее положение дел профсоюзный лидер оценивает так:

– После событий последних месяцев общество оказалось расколото, и расколол его Лукашенко. Говорит, что при этом он сохранил страну. Но ведь и сохранять можно по-разному. Он как – дубинками сохранил? Жизни и здоровье – несоизмеримая цена, за что бы то ни было…