Аплодисментами встретили в суде журналистку Борисевич и врача Сорокина

Источник материала: Салiдарнасць

19 февраля начинается суд над врачом минской БСМП Артемом Сорокиным и журналисткой TUT.BY Катериной Борисевич. По мнению Генпрокуратуры, они разгласили медицинскую тайну о состоянии Романа Бондаренко, что повлекло «повышение напряженности в обществе и создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам».

Дело рассматривает суд Московского района Минска. Врачу и журналисту грозит до трех лет лишения свободы.









При вводе Катерины Борисевич и Артема Сорокина в зал собравшиеся встретили их аплодисментами.

В суд пришла Елена Бондаренко, мама погибшего Романа Бондаренко.

– Конечно, я рассчитываю попасть на судебное заседание, поэтому я здесь. Я считаю, Катерина и доктор Сорокин ничего не нарушили, разрешение было мною дано. Как человек оптимистичный, я надеюсь, что справедливость восторжествует. Хотя, как показывает судебная практика, и даже последних дней, справедливости нет, — цитирует ее TUT.BY .

Журналистам независимых СМИ отказали в праве освещать процесс над Катериной Борисевич