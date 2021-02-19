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Аплодисментами встретили в суде журналистку Борисевич и врача Сорокина

19.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

19 февраля начинается суд над врачом минской БСМП Артемом Сорокиным и журналисткой TUT.BY Катериной Борисевич. По мнению Генпрокуратуры, они разгласили медицинскую тайну о состоянии Романа Бондаренко, что повлекло «повышение напряженности в обществе и создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам».

Дело рассматривает суд Московского района Минска. Врачу и журналисту грозит до трех лет лишения свободы.

Аплодисментами встретили в суде журналистку Борисевич и врача Сорокина

Аплодисментами встретили в суде журналистку Борисевич и врача Сорокина

При вводе Катерины Борисевич и Артема Сорокина в зал собравшиеся встретили их аплодисментами.

В суд пришла Елена Бондаренко, мама погибшего Романа Бондаренко.

– Конечно, я рассчитываю попасть на судебное заседание, поэтому я здесь. Я считаю, Катерина и доктор Сорокин ничего не нарушили, разрешение было мною дано. Как человек оптимистичный, я надеюсь, что справедливость восторжествует. Хотя, как показывает судебная практика, и даже последних дней, справедливости нет, — цитирует ее TUT.BY.

Журналистам независимых СМИ отказали в праве освещать процесс над Катериной Борисевич

 
Теги: Минск
 
 
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В суд пришла Елена Бондаренко, мама погибшего Романа Бондаренко.
 
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