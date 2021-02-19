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По следам России. В США разработают легкий истребитель на замену F-16
Источник материала: Tut.by
В США объявили о планах разработки легкого истребителя поколения «4,5» для замены самолета F-16. Заявление было сделано всего через несколько месяцев после того, как о планах по созданию аналогичного самолета сообщили в России. Об этом
По словам начальника штаба ВВС генерала Брауна, новый самолет создадут с чистого листа, он будет представлять собой «истребитель поколения 4+ или 5-«. Браун отметил, что машина точно не будет представлять собой F-16 и в нем широко используют «цифровой подход».
Известно, что при создании самолета применят наработки, сделанные при работе над учебно-тренировочной машиной самолета T-7A Red Hawk и самолета Next Generation Air Dominance (NGAD). Программное обеспечение истребителя сможет «обновляться почти в реальном времени». Браун заявил, что создание нового самолета не мешает программе F-35: машины будут дополнять друг друга, стараясь создать идеальную комбинацию.
Напомним, что в декабре представители «Ростеха», объединяющего несколько предприятий аэрокосмических предприятий России, объявили о разработке одномоторного истребителя, причем сразу и в пилотируемой, и в беспилотной версиях.
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Новая машина будет дополнять самолеты пятого поколения.
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