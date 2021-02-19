По следам России. В США разработают легкий истребитель на замену F-16

Источник материала: Tut.by

В США объявили о планах разработки легкого истребителя поколения «4,5» для замены самолета F-16. Заявление было сделано всего через несколько месяцев после того, как о планах по созданию аналогичного самолета сообщили в России. Об этом пишет defenseworld.net.



F-16 стоит на вооружении уже почти полвека. Фото: airwar.ru

По словам начальника штаба ВВС генерала Брауна, новый самолет создадут с чистого листа, он будет представлять собой «истребитель поколения 4+ или 5-«. Браун отметил, что машина точно не будет представлять собой F-16 и в нем широко используют «цифровой подход».

Известно, что при создании самолета применят наработки, сделанные при работе над учебно-тренировочной машиной самолета T-7A Red Hawk и самолета Next Generation Air Dominance (NGAD). Программное обеспечение истребителя сможет «обновляться почти в реальном времени». Браун заявил, что создание нового самолета не мешает программе F-35: машины будут дополнять друг друга, стараясь создать идеальную комбинацию.

Напомним, что в декабре представители «Ростеха», объединяющего несколько предприятий аэрокосмических предприятий России, объявили о разработке одномоторного истребителя, причем сразу и в пилотируемой, и в беспилотной версиях.