Волонтер штаба Виктора Бабарико приговорен к 2 годам «химии»

Источник материала: АФН

Суд Фрунзенского района Минска приговорил волонтера штаба Виктора Бабарико Левона Халатряна к двум годам «химии».

Такой срок запросило по обвинению волонтера по части 1 статьи 342 (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок). Дело рассматривает судья Юлия Близнюк, позицию государственного обвинения поддерживает старший помощник прокурора Павел Попков.

Самого Халатряна отпустили из-зала суда под подписку о невыезде. Приговор будет обжалован, сообщила пресс-служба штаба.

Левон Халатрян был задержан 11 августа 2020 года и сильно избит. Сначала его обвинили по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса – “Участие в массовых беспорядках", однако в декабре обвинение переквалифицировали на ч. 1 ст. 342 УК.

Согласно обвинению, Левон Халатрян принял активное участие в групповых действиях в ночь с 9 на 10 августа, повлекших грубое нарушение общественного порядка, а именно публично призывал людей к таким действиям через интернет, перекрывал дороги по улицам Богдановича-Машерова и Куйбышева-Машерова в Минске, препятствовал движению транспорта, выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладоши.