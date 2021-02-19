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Суд над Правдой: Катерину Борисевич и Артема Сорокина судят за закрытыми дверями!
Источник материала: Партизан
19 февраля в Минске начался беспрецедентный процесс - журналистку Катерину Борисевич и врача Артема Сорокина судят за то, что они сказали правду. Суд идет за закрытыми дверями - этого потребовала прокурор, судья заняла сторону обвинения.
Врача минской БСМП Артема Сорокина и журналистку TUT.BY Катерину Борисевич задержали ровно три месяца назад — 19 ноября 2020 года. По мнению Генеральной прокуратуры, которая возбудила уголовное дело, они разгласили медицинскую тайну о состоянии Романа Бондаренко, что повлекло тяжкие последствия, а именно «повышение напряженности в обществе и создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам». Сегодня их дело рассматривает суд Московского района Минска. Врачу и журналисту грозит до трех лет лишения свободы, пишет
В 8 утра в Минске — минус 22 градуса по Цельсию. Солнце поднимается над горизонтом большим огненным шаром — такие рассветы из окна своей квартиры любила фотографировать Катерина Борисевич, пока ее не задержали.
Сразу после 8.30 в Дом правосудия начинают приходить слушатели. «На суд к Артему Сорокину и Катерине Борисевич», — говорят они на входе, но пропускать их начинают ближе к 9 часам. Внутрь заходят только четыре милиционера в форме с металлоискателями в руках и трое мужчин в штатском и с рациями после того, как показывают свои удостоверения.
После 9.00 в суд пришли родные обвиняемых — дочка Катерины Борисевич Дарья, жена Артема Сорокина Наталья и мать врача Галина Константиновна.
Первыми к дверям зала суда приходят коллеги и родные обвиняемых. После — двое сотрудников в штатском. Один в черной маске, второй — в балаклаве.
9.22. Под дверями зала заседания уже собралось около 40 человек. Тех, кто на входе говорит, что идет на процесс над Борисевич и Сорокиным, отводят в сторону — и лишь спустя время пропускают внутрь.
9.38. «Еврорадио» сообщает, что на входе в Дом правосудия неизвестные в штатском говорят, что никого не пустят, якобы уже собралось очень много людей.
9.40. В суд пришла Елена Бондаренко, мама погибшего Романа Бондаренко. «Конечно, я рассчитываю попасть на судебное заседание, поэтому я здесь. Я считаю, Катерина и доктор Сорокин ничего не нарушили, разрешение было мною дано. Как человек оптимистичный, я надеюсь, что справедливость восторжествует. Хотя, как показывает судебная практика, и даже последних дней, справедливости нет», — сказала она.
Примерно 9.45. Катерину Борисевич и Артема Сорокина заводят в зал. Собравшиеся встречают их аплодисментами.
9.50. В зал начинают пропускать адвокатов и родственников. Затем — представителей СМИ, которых аккредитовали на процесс. Напомним, журналистов независимых изданий на заседание не аккредитовали. Названий СМИ, которых пускают в зал, не называют — только фамилии сотрудников.
9.55. На заседание также пришли представители Посольств США, Германии, Франции, а также Представительства ЕС в Минске.
«Поскольку обвиняемые находятся под стражей общение с ними запрещено», — говорят в зале суда.
У входа в зал остается около 100 человек.
Судебное заседание ведет Светлана Бондаренко, заместитель председателя суда Московского района по уголовным делам.
Катерину Борисевич защищают адвокаты Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук,
Артема Сорокина — Ольга Батюк.
Прокурор Людмила Иваненко.
10.20. Прокурор ходатайствует о слушании в закрытом заседании, защита категорически не согласна: имеется заявление матери Романа, она настаивает на открытости заседания.
Адвокат Катерины Борисевич говорит: «Мать Бондаренко является единственным человеком, который может дать или не дать согласие на то, чтобы суд был открытым».
«Я хочу, чтобы общество знало, за что судят журналиста и врача, поэтому поддерживаю ходатайство адвоката», — говорит Катерина Борисевич.
Врач Артем Сорокин тоже за открытый процесс.
Судья поддержала обвинение - суд сделали закрытым.
Напомним, Роман Бондаренко умер 12 ноября не приходя в сознание после того, как накануне вечером его избили неизвестные во дворе дома на «Площади перемен», после чего он оказался в Центральном РУВД Минска откуда его и доставили в больницу.
13 ноября Следственный комитет сообщил: «при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него [Романа Бондаренко] диагностирована алкогольная интоксикация».
Однако практически одновременно с этим заявлением в Сети появилась копия медицинского документа, из которого следовало, что в крови Романа Бондаренко алкоголя не было.
Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич проверила эту информацию и со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача написала статью под названием «Врач БСМП: «У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли».
О возбуждении уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко Генеральная прокуратура сообщила лишь 18 февраля 2021 года. Дело в отношении Артема Сорокина и Катерины Борисевич было возбуждено практически сразу же — 19 ноября 2020-го.
Их обвинили в разглашении врачебной тайны, якобы повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 178 УК).
По мнению Генпрокуратуры, публикация информации о том, что вечером 11 ноября Роман Бондаренко был трезв, повлекло «повышение напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».
При этом Елена Бондаренко, мать погибшего Романа, дала согласие на распространение медицинской информации о сыне.
Артем Сорокин — анестезиолог БСМП, врач высшей категории. Ему 37 лет. Коллеги отзываются о нем как о профессионале, который умеет проводить любые виды операций. Именно он работал в ту ночь, когда в больницу привезли избитого Романа Бондаренко и оказывал ему анестезиологическое пособие. Дома Артема Сорокина дожидаются супруга Наталья и трое детей: 9-летний Миша, 6-летний Федор и маленькая Лия.
В апреле журналистке TUT.BY Катерине Борисевич тоже исполнится 37. В журналистике она почти 15 лет, специализируется на правовых темах: пишет о громких уголовных делах, судебных разбирательствах. Катерина не раз становилась лауреатом многих профессиональных конкурсов. В частности, в 2015 году Генеральная прокуратура наградила ее дипломом победителя «за профессионализм и журналистское мастерство». А вот в прошлом году за ее профессиональную деятельность на Катерину завели уголовное дело.
Белорусские правозащитники признали Катерину Борисевич и Артема Сорокина политзаключенными, международная организация Amnesty International назвала их узниками совести.
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19 февраля в Минске начался беспрецедентный процесс - журналистку Катерину Борисевич и врача Артема Сорокина судят за то, что они сказали правду. Суд идет за...
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