Суд над Правдой: Катерину Борисевич и Артема Сорокина судят за закрытыми дверями!

TUT.BY Врача минской БСМП Артема Сорокина и журналистку TUT.BY Катерину Борисевич задержали ровно три месяца назад — 19 ноября 2020 года. По мнению Генеральной прокуратуры, которая возбудила уголовное дело, они разгласили медицинскую тайну о состоянии Романа Бондаренко, что повлекло тяжкие последствия, а именно «повышение напряженности в обществе и создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам». Сегодня их дело рассматривает суд Московского района Минска . Врачу и журналисту грозит до трех лет лишения свободы, пишет





В 8 утра в Минске — минус 22 градуса по Цельсию. Солнце поднимается над горизонтом большим огненным шаром — такие рассветы из окна своей квартиры любила фотографировать Катерина Борисевич, пока ее не задержали.





Сразу после 8.30 в Дом правосудия начинают приходить слушатели. «На суд к Артему Сорокину и Катерине Борисевич», — говорят они на входе, но пропускать их начинают ближе к 9 часам. Внутрь заходят только четыре милиционера в форме с металлоискателями в руках и трое мужчин в штатском и с рациями после того, как показывают свои удостоверения.





После 9.00 в суд пришли родные обвиняемых — дочка Катерины Борисевич Дарья, жена Артема Сорокина Наталья и мать врача Галина Константиновна.





Первыми к дверям зала суда приходят коллеги и родные обвиняемых. После — двое сотрудников в штатском. Один в черной маске, второй — в балаклаве.





9.22. Под дверями зала заседания уже собралось около 40 человек. Тех, кто на входе говорит, что идет на процесс над Борисевич и Сорокиным, отводят в сторону — и лишь спустя время пропускают внутрь.





9.38. «Еврорадио» сообщает, что на входе в Дом правосудия неизвестные в штатском говорят, что никого не пустят, якобы уже собралось очень много людей.





9.40. В суд пришла Елена Бондаренко, мама погибшего Романа Бондаренко. «Конечно, я рассчитываю попасть на судебное заседание, поэтому я здесь. Я считаю, Катерина и доктор Сорокин ничего не нарушили, разрешение было мною дано. Как человек оптимистичный, я надеюсь, что справедливость восторжествует. Хотя, как показывает судебная практика, и даже последних дней, справедливости нет», — сказала она.





Примерно 9.45. Катерину Борисевич и Артема Сорокина заводят в зал. Собравшиеся встречают их аплодисментами.









9.50. В зал начинают пропускать адвокатов и родственников. Затем — представителей СМИ, которых аккредитовали на процесс. Напомним, журналистов независимых изданий на заседание не аккредитовали. Названий СМИ, которых пускают в зал, не называют — только фамилии сотрудников.





9.55. На заседание также пришли представители Посольств США, Германии, Франции, а также Представительства ЕС в Минске.





«Поскольку обвиняемые находятся под стражей общение с ними запрещено», — говорят в зале суда.





У входа в зал остается около 100 человек.





Судебное заседание ведет Светлана Бондаренко, заместитель председателя суда Московского района по уголовным делам.





Катерину Борисевич защищают адвокаты Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук,





Артема Сорокина — Ольга Батюк.





Прокурор Людмила Иваненко.





10.20. Прокурор ходатайствует о слушании в закрытом заседании, защита категорически не согласна: имеется заявление матери Романа, она настаивает на открытости заседания.





Адвокат Катерины Борисевич говорит: «Мать Бондаренко является единственным человеком, который может дать или не дать согласие на то, чтобы суд был открытым».





«Я хочу, чтобы общество знало, за что судят журналиста и врача, поэтому поддерживаю ходатайство адвоката», — говорит Катерина Борисевич.





Врач Артем Сорокин тоже за открытый процесс.









Судья поддержала обвинение - суд сделали закрытым.





Напомним, Роман Бондаренко умер 12 ноября не приходя в сознание после того, как накануне вечером его избили неизвестные во дворе дома на «Площади перемен», после чего он оказался в Центральном РУВД Минска откуда его и доставили в больницу.





13 ноября Следственный комитет сообщил: «при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него [Романа Бондаренко] диагностирована алкогольная интоксикация».





Однако практически одновременно с этим заявлением в Сети появилась копия медицинского документа, из которого следовало, что в крови Романа Бондаренко алкоголя не было.



