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Арина Соболенко выиграла Australian Open в парном разряде
Источник материала: Партизан
Белоруска выступает в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. И это уже пятый их титул.
Архивное фото Синьхуа/БелТА
Сегодня в финале проходящего в Мельбурне теннисного турнира Соболенко и Мертенс (пара занимает второе место в мировом рейтинге) выиграли у чешек Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой — 6:2, 6:3.
Для Соболенко и Мертенс — это пятый титул в парном разряде за карьеру (были победы на турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами, Остраве, а также на US Open, где они выиграли у Виктории Азаренко и Эшли Бартски).
В одиночном разряде на Australian Open Арина в этом году проиграла в третьем раунде.
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Белоруска выступает в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. И это уже пятый их титул.
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