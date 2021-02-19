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Политзаключенный Михаил Жемчужный вышел на свободу после шести с половиной лет в колонии

19.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

65-летнего правозащитника и политзаключенного Михаила Жемчужного освободили из Горецкой исправительной колонии № 9. Утром 19 февраля его посадили под конвоем в пригородный поезд следованием из Горок в Оршу, пишет «Радыё Свабода».

Политзаключенный Михаил Жемчужный вышел на свободу после шести с половиной лет в колонии
Дорога домой
В Горецкой исправительной колонии его держали держали с 13 июля 2017 года, всего же в колониях строгого режима Жемчужный пробыл шесть с половиной лет.

10 июня 2015 года Витебский областной суд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну, незаконном приобретении средств для негласного получения информации, а также в даче взятки. Правозащитники считают наказание Жемчужного политически мотивированным.

Кто такой Михаил Жемчужный

Доцент, кандидат технических наук. Работал в Витебском технологическом университете и руководил в нем лабораторией, которая занималась проблемами промышленного изготовления водорода.

Автор ряда научных монографий и разработок. Первым в Беларуси зарегистрировал самодельный автомобиль на альтернативном топливе.

В 2006 году против него было возбуждено уголовное дело, инициированное, как утверждают правозащитники, КГБ. Ему предлагали дать показания против начальства, а когда он отказался, осудили на 5 лет за «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями».

После освобождения он занялся защитой прав заключенных. Стал членом правозащитной организации «Платформа», впоследствии — соучредителем новой организации «Платформа Инновейшн».

Второй раз его задержали в 2015 году после того, как осудили руководителя «Платформы Инновейшн» Андрея Бондаренко. По данным правозащитников, эпизоды преступной деятельности происходили в рамках оперативного эксперимента под контролем КГБ для выявления его связи с иностранными гражданами.

Правозащитники доказывают, что деятельность Жемчужного не была направлена на получение выгоды, а предварительное следствие и судебное рассмотрение дела против него были закрытыми и непрозрачными. Вынесенный ему приговор назвали необоснованным и политически мотивированным.

В Горецкой колонии осужденный провел немало времени в штрафном изоляторе и помещении камерного типа за, якобы, неповиновение администрации. Свои действия, по словам его адвоката, аргументировал необходимостью предупредить угрозу личной безопасности, а также посягательством на человеческие честь и достоинство. По его словам, угроза исходила от других осужденных.
 
Теги: Витебск
 
 
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65-летнего правозащитника и политзаключенного Михаила Жемчужного освободили из Горецкой исправительной колонии № 9. Утром 19 февраля его посадили под конвоем в...
 
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