







OL съездил на объект и узнал, что там происходит, а также пообщался с подрядчиком второй очереди строительства — компанией «Алвора-бел». После новостей о задержании одного из владельцев сети магазинов Green Геннадия Кирейкова и отъезда из Беларуси его партнера Анатолия Кима возник вопрос: что будет со строительством в Минске большого торгового центра Green на пересечении улиц Аранской и Маяковского? Строительные работы на площадке остановились на прошлой неделе.съездил на объект и узнал, что там происходит, а также пообщался с подрядчиком второй очереди строительства — компанией «Алвора-бел».





Мы выяснили, что строительство действительно приостановлено, однако о консервации объекта речи не идет. «Компания "Высокий замок" занималась лишь котлованом. Он готов, и теперь приступить к работе должен следующий подрядчик. «Высокий замок» не собирался подключаться ко второй очереди строительства. Вторую очередь будет строить компания "Алвора"», — рассказали OL на объекте.





Что происходит на стройке торгового центра Green на Аранской в Минске?

В свою очередь директор компании «Алвора-бел» Виктор Юркевич подтвердил OL, что строительство многофункционального комплекса не останавливается. По его словам, «Алвора-бел» уже заходит на площадку и принимает ее от «Высокого замка».

















Мы также обратились за комментарием в белорусское представительство генподрядчика строительства — польской компании Trasko-Inwest, однако там от комментариев отказались.





Ранее в качестве даты окончания строительства на стройке указывался 2023 год, сейчас это уже середина 2024-го.





О задержании Геннадия Кирейкова стало известно после выступления Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании 12 февраля, когда он заявил, что в Беларуси за антигосударственную позицию и малое количество белорусских товаров на прилавках «вырезают» крупную торговую сеть. Позже антикризисный менеджер Сергей Пинчук спрогнозировал, какими могут быть последствия «вырезания» сети Green с белорусского рынка.





Ранее OL сообщал, что польская компания Trasko-Inwest, заключившая экспортный контракт с Silver Capital стоимостью €49 млн на строительство МФЦ на Аранской, заручилась поддержкой двух польских банков: BGK и Bank Pekao SA должны были привлечь в проект €57 млн.