Беларусы продолжают выносить валюту из банков

При этом в декабре прошлого года такие депозиты, по данным Национального банка РБ, приросли, хотя тоже ненамного: на 7,9 млн. долларов. Таким образом, сокращение сбережений жителей Беларуси в банках в январе возобновилось.





Как обычно, величина срочных валютных депозитов уменьшилась, в то время как сумма средств на переводных депозитах, то есть, в основном, на банковских карточках, увеличились. А именно, срочные депозиты физических лиц сократились в январе по сравнению с декабрем на 64,4 млн. долларов (до 4 575,3 млн. долларов), в то время как переводные выросли на 52,7 млн. долларов (до 1 262,8 млн. долларов).





Валютные депозиты юридических лиц в коммерческих банках (без учета Банка развития) в январе также сократились, и тоже на сравнительно небольшую величину: на 55,5 млн. долларов — до 5 097,6 млн. долларов. Но поведение предприятий в отношении разных видов вкладов было прямо противоположным действиям физических лиц.





Срочные валютные вклады юридических лиц выросли за январь на 107,4 млн. долларов и достигли 2 749,8 млн. долларов. А переводные вклады в иностранной валюте снизились на 162,8 млн. долларов и составили на 1 февраля 2 347,9 млн. долларов.





Сократилась в январе и стоимость валютных ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота: на 8,5 млн. долларов — до 576,8 млн. долларов.





При этом, что весьма любопытно, Министерство финансов РБ в январе разместило свои валютные облигации на 626,17 млн. долларов. Откуда взялась эта валюта, не совсем понятно.





Стоимость драгоценных металлов, размещенных в белорусских банках, за месяц сократилась на 1 млн. долларов — до 37,7 млн. долларов.





В результате величина валютных депозитов населения и предприятий в белорусских коммерческих банках в январе снизилась на 67,2 млн. долларов и составила 10 935,7 млн. долларов.





Это примерно на 1,1 млрд. долларов меньше, чем на 1 января 2020 года.



