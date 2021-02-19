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Беларусы продолжают выносить валюту из банков

19.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В первом месяце 2021 года величина валютных депозитов физических лиц в белорусских банках снизилась, хотя и ненамного: на 11,7 млн. долларов — до 5 838,1 млн. долларов.

При этом в декабре прошлого года такие депозиты, по данным Национального банка РБ, приросли, хотя тоже ненамного: на 7,9 млн. долларов. Таким образом, сокращение сбережений жителей Беларуси в банках в январе возобновилось.

Как обычно, величина срочных валютных депозитов уменьшилась, в то время как сумма средств на переводных депозитах, то есть, в основном, на банковских карточках, увеличились. А именно, срочные депозиты физических лиц сократились в январе по сравнению с декабрем на 64,4 млн. долларов (до 4 575,3 млн. долларов), в то время как переводные выросли на 52,7 млн. долларов (до 1 262,8 млн. долларов).

Валютные депозиты юридических лиц в коммерческих банках (без учета Банка развития) в январе также сократились, и тоже на сравнительно небольшую величину: на 55,5 млн. долларов — до 5 097,6 млн. долларов. Но поведение предприятий в отношении разных видов вкладов было прямо противоположным действиям физических лиц.

Срочные валютные вклады юридических лиц выросли за январь на 107,4 млн. долларов и достигли 2 749,8 млн. долларов. А переводные вклады в иностранной валюте снизились на 162,8 млн. долларов и составили на 1 февраля 2 347,9 млн. долларов.

Сократилась в январе и стоимость валютных ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота: на 8,5 млн. долларов — до 576,8 млн. долларов.

При этом, что весьма любопытно, Министерство финансов РБ в январе разместило свои валютные облигации на 626,17 млн. долларов. Откуда взялась эта валюта, не совсем понятно.

Стоимость драгоценных металлов, размещенных в белорусских банках, за месяц сократилась на 1 млн. долларов — до 37,7 млн. долларов.

В результате величина валютных депозитов населения и предприятий в белорусских коммерческих банках в январе снизилась на 67,2 млн. долларов и составила 10 935,7 млн. долларов.

Это примерно на 1,1 млрд. долларов меньше, чем на 1 января 2020 года.

Однако рублевый эквивалент валютных депозитов в январе не сократился, а вырос, так как курсы иностранных валют в январе увеличились. Валютные депозиты в целом приросли за месяц на 306,9 млн. рублей и достигли 28 682,2 млн. рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В первом месяце 2021 года величина валютных депозитов физических лиц в белорусских банках снизилась, хотя и ненамного: на 11,7 млн. долларов — до 5 838,1 млн. долларов.
 
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