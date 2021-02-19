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Зачем кенгуру целует ей живот: в сети высмеяли восковую копию Меган Маркл

19.02.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Работники музея мадам Тюссо оригинально поздравили жену принца Гарри Меган Маркл со второй беременностью: в сети обсуждают необычную фотосессию восковой скульптуры герцогини.

14 февраля появилась новость о том, что Маркл беременна во второй раз. Поклонники начали поздравлять герцогов: открытки, мемы и прогнозы на пол и имя будущего младенца буквально заполонили сеть. Получили супруги и еще одно неожиданное поздравление - от австралийского отделения музея Мадам Тюссо, где давно стоят восковые копии Сассексов.

В свете хороших новостей, сотрудники музея решили видоизменить скульптуру Маркл: результат таких стараний превзошел все ожидания поклонников и спровоцировал насмешки в сети.

Дело в том, что за несколько дней клон экс-актрисы предстал в неожиданном виде: копия Маркл обзавелась новыми формами и стала звездой фотосессии в местном зоопарке.

Полученные снимки были опубликованы в официальном аккаунте музея, но вместо восторженных отзывов, заслужили лишь едкие комментарии фолловеров.

"Зачем кенгуру целует ей живот?"; "Это шутка?"; "Кажется, что история с аистом уже не работает. Кенгуру в деле!"; "Вот это благословение! Кошмар", - прокомментировали в сети.

Напомним, что после новости о беременности, таблоиды заговорили о "скандальной бомбе", которую Маркл приготовила для королевы.

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Теги: Новости
 
 
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После заявления о второй беременности герцогини, сотрудники музея мадам Тюссо немного видоизменили скульптуру мятежницы.
 
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