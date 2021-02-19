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Доллар растет утром 19 февраля
Источник материала: Навiны
Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов в пятницу, 19 февраля.
Плюс, по данным на 10:20, составляет 0,0019 пункта — 2,5935 белорусского рубля.
Растет и евро — 3,1384 белорусского рубля (+0,0151 пункта).
А вот российский рубль на фоне
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Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов в пятницу, 19 февраля.
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