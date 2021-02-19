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Ученые обнаружили в Турции впечатляющую копию римского Колизея

19.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили в Турции впечатляющую копию римского Колизея

  • 19.02.2021, 11:05
Ученые обнаружили в Турции впечатляющую копию римского Колизея

На западе Турции прошли раскопки.

На западе Турции археологи обнаружили амфитеатр, который похож на всемирно известный Римский Колизей, большая часть сооружения все еще находится под землей. Как пишет «Апостроф», о находке сообщает издание Daily Sabah.

Во время раскопок были открыты внешние стены этого сооружения, расположенного в древнем городе Мастауре в современной провинции Айдын. Амфитеатр был найден на участке, покрытом оливковыми и фиговыми садами.

"Это может быть единственная полностью сохранившаяся арена здесь, в Турции. Сооружение сохранилось, поскольку было похоронено под землей в течение многих лет. Основные контуры видны сейчас, и мы планируем откопать больше этой весной", - сказал по этому поводу глава управления культуры и туризма провинции Айдын Умут Тунцер.

Обнаруженный на территории Турции амфитеатр по своему размеру сравним с Колизеем в Риме, который имеет длину 188 метров и ширину 156 метров. Подобные амфитеатры существуют на западе Турции, в том числе в Измире и на севере - в Чанаккале, но большинство из них в значительной степени разрушено.

Конструкция этого амфитеатра отличается от других своей формой, которая имеет полностью овальную форму.

Археологи полагают, что это сооружение использовалось для спортивных игр и гладиаторских боев в городе Мастаура, которому 1800 лет.

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