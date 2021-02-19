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Россия потеряла связь с Крымом по мосту

19.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Россия потеряла связь с Крымом по мосту

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  • 19.02.2021, 11:01
Россия потеряла связь с Крымом по мосту

Движение по Крымскому мосту закрыто.

Дорожники впервые с завершения строительства перекрыли движение по Крымскому мосту из-за снегопада, сообщил так называемы «замминистра транспорта республики» Николай Лукашенко, сообщает РБК.

«В связи с обильным выпадением осадков, которые в настоящее время идут, идет налипание мокрого снега, <...> принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна», — сказал он.

По словам Лукашенко, на расчистку моста может потребоваться несколько часов. В связи с этим он посоветовал водителям, которые собирались пересечь Керченский пролив, отложить поездку или переждать непогоду в ближайших населенных пунктах.

Кроме того, в Крыму объявлено штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин, и в республиканском главке МЧС рекомендовали водителям не пользоваться горными автодорогами. В частности, сотрудники ГИБДД временно закрыли проезд на плато Ай-Петри со стороны Бахчисарая и Ялты.

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Движение по Крымскому мосту закрыто.
 
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