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Минчане призывают отстранить Беларусь от участия в «Евровидении»
Источник материала: Хартия'97
Минчане призывают отстранить Беларусь от участия в «Евровидении»
Белорусы против подпевал диктатора.
Жители минского микрорайона Лебяжий провели вечернюю акцию, на которой призвали отстранить Беларусь от участия в международном «Евровидении», пишет телеграм-канал
«Хотите дать голос тем, кто воспевает пытки и убийства?»
«Wanna help to chant the deeds of torturers and murderers?”
«
«Fair journalists go to jail, dictator’s stooge singers go to Eurovision?»
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Белорусы против подпевал диктатора.
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