Источник материала: Хартия'97

Флагманы Беларуси тратят миллиарды даже на проценты по долгам 2 19.02.2021, 10:09

Суммы платежей главных предприятий страны поражают воображение.

Власти постепенно подводят итоги финансового года. Суммы платежей главных предприятий страны поражают воображение, пишут banki24.by .

К началу 2021 года суммарные долги крупных и средних компаний Беларуси достигли 158,4 млрд BYN. Такая сумма — это обновление исторического рекорда по сумме обязательств.

По официальному прогнозу ВВП Беларуси за 2021-й составит около 157,3 млрд BYN. Следовательно, уже сейчас объем долгов предприятий-флагманов превысил размер экономики.

Кроме накопленной суммы долга есть еще погашение и обслуживание обязательств. Так вот, платежи по долгам по кредитам и займам по-прежнему измеряются десятками миллиардов.

За 2020 год крупные и средние предприятия направили на погашение долгов 73,6 млрд BYN. По сравнению с 2019-м размер выплат в пользу кредиторов вырос на 10,4%. Поскольку темпы инфляции в 2020-м были ниже, имело место увеличение платежей в реальном выражении.

В пересчете на деньги объем погашений возрос на 6,9 млрд BYN. При этом на погашение основного долга ушло на 6,6 млрд BYN больше, на уплату процентных платежей — на 0,3 млрд BYN больше.

Растет долговая нагрузка и при соотнесении с выручкой от реализации продукции. Если в 2019-м такое соотношение составило 27,6%, то по итогам 2020-го — 28,7%. Рост долговой обремененности — одна из причин, почему Нацбанк отложил решение по ставке рефинансирования до 12 марта.

С одной стороны, стоит бороться с инфляцией через процентные ставки, с другой — нагруженный долгами госсектор может не выдержать подъема стоимости заемных ресурсов.

В 2020 году на погашение основной части долга у компаний-флагманов ушло 70,5 млрд BYN, а на уплату процентных платежей — 3,1 млрд BYN. Справочно: чистая прибыль крупных и средних предприятий за год составила 6,1 млрд BYN.

Если бы не высокие долги, финансовые результаты флагманов в 2020-м могли быть гораздо лучше. В географическом разрезе больше всех отдали кредиторам предприятия Минска — 18,4 млрд BYN.

По сравнению с 2019-м платежи выросли на 5,8%, а их доля в выручке достигла 21,7%. В областях аналогичные показатели были следующими: Брестская — 4,4 млрд BYN (+12,2%), Витебская — 10,3 млрд BYN (+8,7%), Гомельская — 13,9 млрд BYN (+4,3%), Гродненская — 8 млрд BYN (+16,4%), Минская — 12,6 млрд BYN (+23%), Могилевская — 5,9 млрд BYN (+9,9%). Самая высокая долговая нагрузка к выручке фиксировалась по Витебской и Гомельской областям (39,8% и 36,8% от выручки), самая низкая — в Брестской (16,7%). На Витебщине и Гомельщине это связано с модернизацией нефтепереработки, на Брестчине — с меньшим размахом инвестпроектов.

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