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Евро заметно растет, российский рубль идет вниз
Источник материала: Onliner
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались приличным ростом евро. Напомним, до этого он всю неделю падал. Доллар сегодня продолжает расти. Российский рубль дешевеет.
Доллар с утра набрал 0,15 копейки и стоит 2,5931.
Евро добавил 1,5 копейки. Он торгуется на отметке в 3,1383.
Сотня российских рублей подешевела на 0,7 копейки и пока стоит 3,5084.
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались приличным ростом евро. Напомним, до этого он всю неделю падал. Доллар сегодня продолжает расти. Российский...
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