Евро заметно растет, российский рубль идет вниз

Источник материала: Onliner

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались приличным ростом евро. Напомним, до этого он всю неделю падал. Доллар сегодня продолжает расти. Российский рубль дешевеет.

Доллар с утра набрал 0,15 копейки и стоит 2,5931.

Евро добавил 1,5 копейки. Он торгуется на отметке в 3,1383.

Сотня российских рублей подешевела на 0,7 копейки и пока стоит 3,5084.

В четверг доллар вырос на 0,14 копейки, до 2,5916 рубля. Евро подешевел на 0,44 копейки и стал стоить 3,1233. Сотня российских рублей прибавила 0,06 копейки, ее стоимость составила 3,5154 белорусского.