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Евро заметно растет, российский рубль идет вниз

19.02.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались приличным ростом евро. Напомним, до этого он всю неделю падал. Доллар сегодня продолжает расти. Российский рубль дешевеет.

Доллар с утра набрал 0,15 копейки и стоит 2,5931.

Евро добавил 1,5 копейки. Он торгуется на отметке в 3,1383.

Сотня российских рублей подешевела на 0,7 копейки и пока стоит 3,5084.

В четверг доллар вырос на 0,14 копейки, до 2,5916 рубля. Евро подешевел на 0,44 копейки и стал стоить 3,1233. Сотня российских рублей прибавила 0,06 копейки, ее стоимость составила 3,5154 белорусского.


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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались приличным ростом евро. Напомним, до этого он всю неделю падал. Доллар сегодня продолжает расти. Российский...
 
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