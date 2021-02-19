Взгляд на внедорожники Lego: шустрый багги, монстр-траки и проверенные «джипы»

Источник материала: Onliner

Среди дорогих спорткаров и мощных строительных машин в серии Lego Technic встречаются и внедорожники. Название это, конечно же, условное, но с долей реализма. Речь о полноприводных моделях с хорошей амортизацией, независимой подвеской и прочным шасси, которые собираются в мелких подробностях из деталей Lego. Некоторыми из них можно управлять дистанционно даже со смартфона. Что это за наборы? В чем их плюсы и минусы? Рассказываем о популярных моделях и новинках из «паркинга» внедорожников Lego.

В 2021 году уже вышло несколько интересных новинок. Прежде всего это небольшой и шустрый багги. Он использует два больших мотора и новую электрику, поддерживающую управление машинкой через Bluetooth со смартфона. Передняя подвеска багги независимая, в отличие от задней. Что нового появилось в этой модели? С технической стороны это новый дифференциал с большим количеством деталей, новые длинные лифтармы и новая шипованная резина, которая дополнительно играет роль амортизатора.













Дизайн вдохновлен радиоуправляемыми игрушками-багги, которые выпускала компания Tamiya в 80-х годах. Больше всего новый багги похож на легендарные Rough Rider (1979) и Super Champ (1982). Конкретный прототип не удалось найти — вероятно, это собирательный образ, который привносит в Lego несколько новшеств.



Tamiya Super Champ (58034)

Tamiya Rough Rider (58015)

Lego Technic Багги-внедорожник (42124)

Так, впервые за долгое время в серии Technic появились белые диски. Их как раз позаимствовали у модели Super Champ, равно как шипованную резину и скошенную крышу. Последнее удалось за счет использования новых деталей. Подобные элементы мы увидим и в новом наборе Lego Jeep Wrangler. Почему это важно? Потому что новые детали редки, и в этом их большая ценность для самоделок.













В целом багги получился очень привлекательным за счет сочетания голубого и пурпурного цветов. При этом у него мало деталей по сравнению с другими моделями серии Technic и довольно высокая цена. Главная проблема — люфт передних колес, из-за чего им трудно управлять. На высокой скорости багги из-за этого не может ехать просто по прямой на неровной поверхности. В приложении на смартфоне можно тормозить отдельной кнопкой. Тогда багги останавливается быстрее и даже входит в дрифт на снегу. С отпущенным газом он будет катиться по инерции.

В небольших снежных ямках на маленькой скорости он иногда застревал, и приходилось его подталкивать. Поэтому с точки зрения проходимости багги не очень хорош по крайней мере на снегу из-за недостатка сцепления. Но на местную снежную горочку он забрался без проблем. В хороших комнатных условиях багги удивляет своим резвым темпом. Но чтобы это полностью ощутить, понадобится большое помещение: гонять на нем в узком пространстве пары квадратных метров будет не очень интересно.

















Пулбэк — один из самых распространенных моторчиков в игрушках. Машинка оттягивается назад, заводится пружинка, и машинка едет вперед быстро и весело. В Lego Technic такие моторчики появились только в 2013 году ( вот первый ). И каждый год подобные наборы выпускались парами. Все ради того, чтобы из двух прочных пулбэков собрать третий — еще более крутой и мощный. В 2020-м Lego избавилась от этой фишки, и каждый пулбэк теперь собирается в двух собственных версиях, но нельзя комбинировать разные наборы. Самым интересным в прошлом году был набор 42106 «Шоу трюков на грузовиках и мотоциклах» . Он поставлялся с переоборудованным пикапом с прикрепленным к нему огненным кольцом, через которое прыгал байк. Альтернативный вариант сборки — гоночный грузовик с трамплином и разбивающейся стеной.

Новинки этого года сделаны по лицензии популярного в Америке шоу Monster Jam. Там огромные машины извергают тонну искр, крушат легковые авто, взлетают на трамплинах, делают кульбиты и разваливаются на ходу от собственной крутости. Модели Lego являются копиями популярных монстр-траков — «Могильщик» (Grave Digger) и «Максимальное разрушение» (Max-D).



Сравнение Max-D с реальным прототипом

Сравнение Grave Digger с реальным прототипом











Технически у них нет новых или примечательных деталей, кроме разве что двух верхних панелей 3×7. С точки зрения ресурсной базы для собственных самоделок, Grave Digger будет интересен обилием черных элементов, включая большие колесные арки. У обоих сзади находятся болтающиеся флаги. Бампера расположены на одном уровне как раз для столкновения двух таких моделей.















На деле новые пулбэки оказались очень прочными. Выдержали снег, столкновения, падения и проехали через все ямы на своем пути. С подъемами они, правда, не справились: под углом даже не стартовали. Зато с разгона прыгали через трамплин. Очевидно, что дома для них можно придумать много увлекательных тестов. И они будут летать и прыгать через любые импровизированные препятствия — скорость у них высокая. Главное, что модели прочные и без специальной цели их сложно разломать.

















С 2007 года Lego в некоторых моделях Technic прикрутила дистанционное управление с помощью ИК-пульта. Фанаты были рады, но дальность действия таких пультов была очень низкой. Довольно быстро начали появляться варианты ДУ от сторонних производителей, использующие более совершенные хабы, технологии и в том числе Bluetooth (все становится лучше, если туда добавить Bluetooth). Этот факт в Lego осознали только в 2019 году, когда вышли наборы «Экскаватор Liebherr R 9800» и «Экстремальный внедорожник» , с которым мы подробнее и познакомились.











Это полноприводная машина с полностью независимой подвеской, новым внешним видом XL-моторов на каждой оси и одним L-мотором для рулевого управления. В модели усложнили шасси, если сравнивать с внедорожником 9398 . Весь передний блок рамы у новой модели поворачивается за счет деталей спереди и в середине, что дает существенно больший ход, чем если бы это было сделано только с помощью амортизаторов. Клиренс неравномерный — задняя подвеска находится выше из-за рычагов под бóльшим углом, чем передняя.



Lego 9398 Внедорожник 4x4

Lego 9398 Внедорожник 4x4

Lego 9398 Внедорожник 4x4

Lego 9398 Внедорожник 4x4

«Экстремальный внедорожник» привнес важное нововведение для всей серии Technic — новые ступицы с планетарными редукторами, увеличивающими крутящий момент в 5 раз, а соответственно и мощность всей машины. Стандартная вещь для «джипов», но раньше в Lego такой детали не было. У внедорожника 9398 похожее крепление, однако внутри никаких шестеренок нету.



Новая ступица внедорожника и сравнение с Lego 9398 Внедорожник 4x4

Новая ступица внедорожника

Новая ступица внедорожника

В новой модели внедорожника улучшился процесс замены батареек

Штифты, удерживающие корпус

Батарейный блок

Батарейки под крышечкой

С новой электрикой появилась защита двигателя: при повышении нагрузки он блокируется. Это нужно для того, чтобы двигатели не сгорели, если ребенок умышленно заблокирует колеса. При попытке заехать на импровизированную гору под большим углом это было хорошо видно. В свою очередь, внедорожник 9398 справился лучше.



Lego 9398 Внедорожник 4x4

Lego 9398 Внедорожник 4x4

Мобильное приложение для управление моделями Technic

Процесс подключения модели к смартфону

Для синхронизации надо нажать только одну кнопку на собранной модели

Мобильное приложение для управление моделями Technic

Мобильное приложение для управление моделями Technic

Встроенные датчики определяют угол наклона модели

"Экстремальный внедорожник" пытается осилить большой подъем

Упалъ. Оповещение о падении на смартфоне

Однако в уличной проверке все оказалось иначе. Старичок скользил при заезде на снежную горку, а новый за счет другого типа резины и планетарных редукторов легко справился с задачей.























Одна из фишек серии — машины, сделанные по лицензии настоящих автомобилей. Например, самый популярный набор Lego на сегодняшний день в Каталоге — McLaren Senna GTR . Чуть раньше него вышел Jeep Wrangler Rubicon, который будет интересен больше всего фанатам данной марки.









В сборке нового джипа нет ничего выдающегося для серии Technic , даже наоборот: многие ругают его за нехарактерную бедность элементов. Например, тут нет электрики, нет дифференциала и независимой подвески. Зато есть настоящее запасное колесо. Готовая модель получается небольшого размера и подходит для автовоза Lego, если такой у вас, конечно, имеется. Передняя решетка сделана с помощью принтов, а не наклеек. Задний диван можно складывать для более удобного управления рулевой системой. Лебедка тут вытягивается вручную, а возвращается с помощью колесика под бампером. Фары у модели выпуклые, хотя у оригинала они утоплены.















Очевидно, никаких особых внедорожных свойств у этого джипа нет. От оригинального джипа остался только похожий внешний вид и колеса. Перед нами скорее яркая красивая полочная модель или прочная игрушка для ребенка. Правда, соотношение стоимости и количества деталей тут не совсем справедливое. В этом плане McLaren Senna GTR выглядит интереснее, но это не джип.











Итоги

Внедорожники Lego — не история про вездеходы на радиоуправлении, хоть и очень похоже. Это не классические офроуд-машинки на пультах ДУ. Тем более не дорогие кастомные модели для бездорожья с ДВС или с серьезной электрикой. Хотя за соразмерную стоимость наборов Lego можно найти вполне приличные радиоуправляемые модели.

Выбрав Lego, вы сами собираете свой автомобиль в мельчайших деталях, погружаясь во все инженерные прелести в миниатюре. Вникаете в техническое строение машины и предназначение конкретных механизмов. Подключение же по Bluetooth открывает классные возможности для игры в помещении и на улице, а новые детали, такие как планетарные редукторы у «Экстремального внедорожника», подойдут для самоделок.

Как паркетники не совсем внедорожники в мире автомобилей, так некоторые модели Lego предназначены скорее для езды по паркетам дома, несмотря на весь свой «внедорожный» вид. Но все зависит от вашей фантазии. Мы сами убедились, что гонять такие машинки на улице тоже весело. На большой скорости летать по ямкам и тротуарной плитке, залетать на горку или медленно ползти на нее. Можно вместе с детьми придумывать полосы препятствия, импровизированные треки или по-своему модернизировать технику Lego.