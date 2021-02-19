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«Издевательство над святой сценой». Лукашенко едет в Купаловский театр

19.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правитель 19 февраля посетит в Купаловский театр, труппа которого ушла в знак протеста против ситуации в стране и увольнения директора театра Павла Латушко.

«Издевательство над святой сценой». Лукашенко едет в Купаловский театр

Возможно, для Александра Лукашенко покажут закрытую премьера спектакля «Павлинка».

Павел Латушко пишет:

– Хто будзе выконваць ролі? У асноўным, студэнты. Гэта ix выбар: упісаць сябе ў гісторыю беларускай культуры ці пакінуць у сваёй біяграфіі чорны след. Нелегітымны ператварыў у тэатр абсурду ўсю краіну, але гэтага яму недастаткова. Прысутнасць неабранага ў тэатры, які з'яўляецца сімвалам i скарбам нацыянальнай культуры, прагі ды свабоды і незалежнасці, стане здзекам над святой сцэнай Купалаўскага.

 
 
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Возможно, для него покажут закрытую премьеру спектакля «Павлинка».
 
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