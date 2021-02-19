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В Роскачестве назвали причину возгорания смартфонов

19.02.2021 11:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Смартфоны могут загореться во время зарядки из-за неправильно подобранного адаптера питания. Такую причину в эфире радио Sputnik назвал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко, пишет Lenta.ru.


Фото: Steve Johnson / Unsplash

Он напомнил, что при покупке зарядного устройства необходимо учитывать технические характеристики гаджета. Так, стандартный адаптер питания для зарядки имеет на выходе 5 вольт и 1,5 ампера. Помимо этого существуют адаптеры с технологией быстрой зарядки — quick charge — с повышенной мощностью потребления. Однако такая же мощность должна поддерживаться и самим устройством — эту информацию можно узнать из технических характеристик смартфона.

«В лучшем случае подобная самодеятельность приведет к выгоранию аккумулятора, а в худшем — к возгоранию самого устройства», — предупредил Кузьменко.

Это правило касается и использования переносных зарядных устройств. «В Китае делают такие внешние аккумуляторы, где есть два выхода. Пользователь смотрит, что на одном устройстве есть выход на 5 вольт и на 10 вольт, он думает, что 10 быстрее заряжает и туда втыкает шнур», — привел пример он. В итоге через год использования портативной зарядки аккумулятор на смартфоне теряет свою емкость — значительно быстрее, чем при зарядке от 5 вольт, заключил специалист Роскачества.

 
 
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Смартфоны могут загореться во время зарядки из-за неправильно подобранного адаптера питания.
 
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