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Суд закрыл процесс о разглашении врачебной тайны смерти Бондаренко

19.02.2021 11:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд закрыл процесс о разглашении врачебной тайны о смерти гражданского активиста Бондаренко.

Ходатайство о слушании в закрытом режиме уголовного дела в отношении редактора отдела ООО "Тут Бай Медиа" Екатерины Борисевич и врача-анестезиолога-реаниматолога больницы скорой медицинской помощи Минска Артема Сорокина заявила сторона обвинения.

Прокурор Людмила Иваненко пояснила, что такое ходатайство обвинение подаёт для обеспечения неразглашения врачебной тайны, в том числе сведений, имеющих отношение к расследованию уголовного дела, возбужденного по факту смерти Бондаренко, сообщает Интерфакс-Запад.

Под дверями зала суда в доме правосудия ожидают около 50 человек, в их числе друзья и коллеги обвиняемых.

Как сообщалось, генеральная прокуратура, действия Борисевич квалифицированы по ч.5 ст.16 (подстрекательство у преступлению) и ч.3 ст.178 УК (разглашение врачебной тайны), Сорокина – по ч.3 ст.178 УК.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд закрыл процесс о разглашении врачебной тайны о смерти гражданского активиста Бондаренко.
 
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