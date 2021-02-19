Суд закрыл процесс о разглашении врачебной тайны смерти Бондаренко

Источник материала: АФН

Суд закрыл процесс о разглашении врачебной тайны о смерти гражданского активиста Бондаренко.

Ходатайство о слушании в закрытом режиме уголовного дела в отношении редактора отдела ООО "Тут Бай Медиа" Екатерины Борисевич и врача-анестезиолога-реаниматолога больницы скорой медицинской помощи Минска Артема Сорокина заявила сторона обвинения.

Прокурор Людмила Иваненко пояснила, что такое ходатайство обвинение подаёт для обеспечения неразглашения врачебной тайны, в том числе сведений, имеющих отношение к расследованию уголовного дела, возбужденного по факту смерти Бондаренко, сообщает Интерфакс-Запад .

Под дверями зала суда в доме правосудия ожидают около 50 человек, в их числе друзья и коллеги обвиняемых.

Как сообщалось, генеральная прокуратура, действия Борисевич квалифицированы по ч.5 ст.16 (подстрекательство у преступлению) и ч.3 ст.178 УК (разглашение врачебной тайны), Сорокина – по ч.3 ст.178 УК.