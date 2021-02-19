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В Минске вынесли приговор волонтеру штаба Бабарико Левону Халатряну: два года «химии»

19.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Фрунзенского района Минска рассмотрели дело политзаключенного Левона Халатряна — руководителя Ruin Bar в Оk16 и волонтера штаба Виктора Бабарико. Прокурор запросил для него два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Суд одобрил. Об этом сообщил телеграм-канал «Виктор Бабарико — официальный канал».




Дело рассматривала судья Юлия Близнюк, позицию гособвинения поддерживал старший помощник прокурора Павел Попков. Гособвинитель запросил для подсудимого два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение. Судья обвинение поддержала.

Также сообщается, что Левона отпустят в зале суда под «подписку о невыезде».

Напомним, Левона Халатряна задержали 11 августа 2020 года, он был сильно избит. Сначала его обвинили по статье 293 части 2 УК (Массовые беспорядки), но в декабре обвинение переквалифицировали на часть 1 статьи 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Согласно обвинению, Левон Халатрян принял активное участие в групповых действиях в ночь с 9 на 10 августа, которые повлекли грубое нарушение общественного порядка, а именно: публично призывал людей к таким действиям через интернет, перекрывал дороги по улицам Богдановича — Машерова и Куйбышева — Машерова в Минске, перекрывал движение транспорта, выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладони. Якобы эти действия нанесли ущерб «Минсктрансу» на сумму 115 тысяч рублей.

Раньше мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Правозащитники признали его политзаключенным. Халатрян женат, у него есть маленький сын.
 
Теги: Минск
 
 
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В суде Фрунзенского района Минска рассмотрели дело политзаключенного Левона Халатряна — руководителя Ruin Bar в Оk16 и волонтера штаба Виктора Бабарико. Прокурор...
 
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