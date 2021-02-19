В Минске вынесли приговор волонтеру штаба Бабарико Левону Халатряну: два года «химии»













Дело рассматривала судья Юлия Близнюк, позицию гособвинения поддерживал старший помощник прокурора Павел Попков. Гособвинитель запросил для подсудимого два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение. Судья обвинение поддержала.





Также сообщается, что Левона отпустят в зале суда под «подписку о невыезде».





Напомним, Левона Халатряна задержали 11 августа 2020 года, он был сильно избит. Сначала его обвинили по статье 293 части 2 УК (Массовые беспорядки), но в декабре обвинение переквалифицировали на часть 1 статьи 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).





Согласно обвинению, Левон Халатрян принял активное участие в групповых действиях в ночь с 9 на 10 августа, которые повлекли грубое нарушение общественного порядка, а именно: публично призывал людей к таким действиям через интернет, перекрывал дороги по улицам Богдановича — Машерова и Куйбышева — Машерова в Минске, перекрывал движение транспорта, выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладони. Якобы эти действия нанесли ущерб «Минсктрансу» на сумму 115 тысяч рублей.





Раньше мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Правозащитники признали его политзаключенным. Халатрян женат, у него есть маленький сын.







