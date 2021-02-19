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Меркель забыла надеть маску: ее реакция на конфуз стала вирусной - видео

19.02.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

После одного из своих выступлений в Бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель забыла надеть маску, как того требуют установленные в Германии правила. Завершив выступление, Меркель отправилась к своему месту в пленарном зале и лишь за столом поняла, что маска осталась на трибуне.

Перепугавшись, канцлер поспешила обратно, чтобы забрать средство защиты. Кадры, на которых запечатлена реакция Меркель на небольшой казус, стали вирусными в соцсетях.

Меркель обращалась к парламенту ФРГ через день после того, как власти Германии огласили, что федеральные меры по COVID-19 были продлены до 7 марта.

Германия, как и весь мир, продолжает борьбу с пандемией. Со 2 ноября действуют ограничительные меры. В стране закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, аптек, банков, отделений почты и медучреждений. Школы и институты переведены на онлайн-режим. В регионах с высоким уровнем заболеваемости введен запрет на выход их дома без веских причин.

С 27 декабря в стране идет массовая вакцинация. Прививку от COVID-19 получили свыше одного миллиона человек. Сначала прививают граждан из групп риска – к ним относятся лица, старше 80 лет, работники домов престарелых и больниц.

 
 
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Канцлер Германии забыла маску после выступления в Бундестаге, тем самым политик нарушила установленные в стране правила. Этот момент попал на видео и быстро...
 
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