ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Глазастый" марсоход NASA высадился и уже шлет первые снимки – фото

19.02.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Марсоход Perseverance ("Настойчивость") 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Красной планете. Его главная задача не только собрать образцы породы и грунта, но и популяризировать изучение Марса.

Он будет смотреть на Марсе в 23 камеры, во все глаза, рассказал российский эксперт, руководитель Института космической политики Иван Моисеев. У марсохода разные камеры с разным смещением, разным фокусным расстоянием. Это очень мощная оптическая система, позволяющая отправлять на Землю фотографии и панорамы, вести "визуально красивые" передачи высокого качества.

© Photo : "Роскосмос"
"Роскосмос" опубликовал детальный снимок кратера на Марсе

Путь Perseverance к Марсу занял более шести месяцев. Ракета-носитель Atlas V с планетоходом стартовала 30 июля 2020 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Марсоход вошел в атмосферу Марса на скорости около 19 тыс. км/ч. Перед этим планово отделился его маршевый двигатель.

Посадка нового американского аппарата была самой сложной частью миссии. По новой системе станция могла следить за поверхностью и поправлять свою траекторию в случае обнаружения препятствий, например, камней.

Для снижения скорости движения Perseverance раскрылся парашют, далее отделится кожух марсохода, предназначенный для его защиты от воздействия высоких температур. На последнем этапе заработали тормозные двигатели посадочного модуля. С него аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах. Сотрудники NASA назвали посадку успешной.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Успешная посадка на Марс планетохода Perseverance и его первая выполненная работа – в фотоленте Sputnik Беларусь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Apple ищет специалистов для работы над 6G
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by