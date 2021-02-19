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"Глазастый" марсоход NASA высадился и уже шлет первые снимки – фото
19.02.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Марсоход Perseverance ("Настойчивость") 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Красной планете. Его главная задача не только собрать образцы породы и грунта, но и популяризировать изучение Марса.
Он будет смотреть на Марсе в 23 камеры, во все глаза, рассказал российский эксперт, руководитель Института космической политики Иван Моисеев. У марсохода разные камеры с разным смещением, разным фокусным расстоянием. Это очень мощная оптическая система, позволяющая отправлять на Землю фотографии и панорамы, вести "визуально красивые" передачи высокого качества.
© Photo : "Роскосмос"
Путь Perseverance к Марсу занял более шести месяцев. Ракета-носитель Atlas V с планетоходом стартовала 30 июля 2020 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Марсоход вошел в атмосферу Марса на скорости около 19 тыс. км/ч. Перед этим планово отделился его маршевый двигатель.
Посадка нового американского аппарата
Для снижения скорости движения Perseverance раскрылся парашют, далее отделится кожух марсохода, предназначенный для его защиты от воздействия высоких температур. На последнем этапе заработали тормозные двигатели посадочного модуля. С него аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах. Сотрудники NASA назвали посадку успешной.
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Успешная посадка на Марс планетохода Perseverance и его первая выполненная работа – в фотоленте Sputnik Беларусь.
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