Американцы высадили «джип» на Марсе

Американское космическое агентство успешно провело операции по высадке на Красной планете марсохода.





Как пишет «ГА» , роботизированный аппарат Perseverance («Настойчивость») вошел в атмосферу Марса и совершил посадку (на дне высохшего древнего озера).

Perseverance представляет собой самую передовую астробиологическую лабораторию, которая когда-либо запускалась в космос, отмечает издание.

Главной задачей Perseverance (он обошелся в 2,7 млрд долларов) является поиск древних микробов и других признаков биологической жизни, которая, возможно, существовала на Марсе около 3 млрд лет назад.

В НАСА отметили, что многоступенчатый космический корабль, доставивший марсоход на поверхность Красной планеты, пробил марсианскую атмосферу со скоростью 19 000 км/ч.

Марсоход размером с внедорожник весит 1 тонну и оснащен роботизированным механическим манипулятором длиной два метра, оснащен 19-ю камерами, двумя микрофонами и целым набором инструментов, необходимых для поставленных целей.