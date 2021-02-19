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«Экстремистом» могут объявить любого активного гражданина. Мнение Карбалевича
Источник материала: UDF
То, что давно обсуждали в СМИ, теперь подтверждено. Недаром власти так скрыли этот документ. В конце концов, он выглядит очень одиозно.
Главное нововведение законопроекта - практически неограниченное применение понятия «экстремизм» к любому виду общественной деятельности. Таким образом, экстремизм теперь можно рассматривать как «дискредитацию органов государственной власти» и «Республики Беларусь». Или иначе: разжигание социальной ненависти. Эти определения настолько «резиновые», что любую критику власти на любом уровне, не говоря уже о Лукашенко, можно расценивать как экстремистскую деятельность.
Теперь нарушение порядка проведения массовых мероприятий будет считаться проявлением экстремизма. Каждый протестующий автоматически становится потенциальным экстремистом.
В проекте есть несколько совершенно экзотических формул. Да, теперь экстремизмом будут считаться действия против «общественной морали» и «уклада семейных отношений» (?). Можно предположить, что в последнем случае речь идет об ЛГБТ.
Прокуратура областей и Минска получит право приостанавливать деятельность организаций даже за подготовку акций, которые могут быть оценены как экстремистские.
КГБ составит список экстремистских организаций и лиц. При этом перечень оснований для включения в список следующий: «иные основания, предусмотренные законом». Представьте себе свободу рук в КГБ. Под этот пресс подпадают практически все оппозиционные партии.
Проект может свидетельствовать о появлении в жизни страны юридического новшества - запрета на профессию. Граждане, попавшие в список, лишены права занимать должности в правительстве, медицине и образовании.
Также будет запрещено использовать Интернет для экстремистской деятельности. Правда, неясно, как это будет работать на практике.
Логика властей понятна. Чтобы оставаться на штыках в ситуации, когда большая часть населения противостоит режиму, необходимо криминализировать всю общественно-политическую деятельность, не подконтрольную вертикали. А инакомыслие, публичные выражения недовольства, критика государственных институтов будут объявлены экстремизмом.
Мы видим, как сейчас на процессах над политическими оппонентами прокуратуры, судьи пытаются «натянуть сову на глобус», чтобы придумать законные основания для наказания. Теперь их работа станет намного проще.
Конечно, большинство населения не сядут, даже если создать концлагерь для «копытных». Но запугать, напугать - такая задача ставится.
Это тоже может узаконить, легитимировать произвол силовиков. Теперь будут репрессировать якобы на законных основаниях.
И никого это не должно удивлять. В своем прежнем состоянии режим не может удерживаться. Чтобы выживать, он должен наращивать безграничную жестокость. Работает инстинкт самосохранения.
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Чтобы держаться на штыках, когда большая часть населения выступает против режима, необходимо криминализировать всю общественно-политическую деятельность, не...
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