Чергинец и все-все-все: как проходит Минская международная книжная выставка-2021

Источник материала: Салiдарнасць

Иногда не до чтения.

После недавних массовых обысков у журналистов, правозащитников и профсоюзных активистов МВД опубликовало ролик о найденных предметах. Помимо денег, компьютерной техники и «предмета, похожего на пистолет», в нем фигурировала «протестная литература», в том числе, например, журналы Arche, книги Олега Латышонка, Владимира Некляева, Владимира Орлова...

Хорошо, подумали мы, раз есть «протестная» литература, должна быть и «идеологически правильная»? В поисках книг, которые можно без боязни хранить дома, «Салідарнасць» заглянула на 28-ую Минскую международную книжную выставку-ярмарку – благо, традиционный книжный кирмаш открылся буквально вчера.





Фото Радыё Свабода

Немного цифр и фактов, чтобы понимать масштабы литературного форума. В этом году ММКВЯ проходит под девизом «Книга объединяет людей и страны», представлены около 280 экспонентов из 20 стран мира, а именно Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Германии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, Пакистана, Палестины, России, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины.

В прошлые годы слоганы звучали дружелюбнее (сравните: 2020-й – «Беларусь – открытая книга», 2019-й – «Больше чем книги»). Да и участников было больше: в 2019-м в Минск приехали почти 300 экспонентов из 35 стран, в прошлом году – около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Еще печальные цифры: в 2019-м в Беларуси было издано больше 9,5 тысяч книг и брошюр суммарным тиражом свыше 26 млн экземпляров. В прошлом году – чуть более 8,2 тысяч, общий тираж упал до 21 млн экземпляров.

В общем, не зря сами литераторы заранее назвали нынешнюю Минскую книжную выставку «Ожиданием унылости». «Из заметных независимых белорусских издательств будут только «Галіяфы». Многие российские издательства и авторы не приедут.

Центральный экспонент — СНГ. СНГ, Карл! Странно, что не СССР. И не ВКЛ. Впрочем, «мертвому мероприятию — мертвые символы», – язвительно отметил известный писатель и сценарист Андрей Жвалевский.

И, как ни грустно, оказался прав. Несмотря на то, что организаторы традиционно запланировали себе количество посетителей (за 4 дня в выставочном комплексе ждут около 50 тысяч человек), уже через несколько часов после открытия в павильоне на Победителей, 14 было, честно говоря, немноголюдно.





Фото Радыё Свабода

…«Мы, друзья мои, все перед судом истории. Надо отвечать на вызовы времени. А кто, кроме нас?» – голосом опытного публициста взывает к публике доцент кафедры истории, археологии и специальных исторических дисциплин ГрГУ Владимир Егорычев о своей книге «Величие советской эпохи». Здесь идет литературно-музыкальная композиция «Мы разам – магутны кулак» с участием литераторов Гродненщины.

Покупатели сосредоточились в книжном магазине «Эксмо-Аст», где можно со скидками купить продукцию почти 50 российских издательств, да присматривались на профильных стендах к детской и учебной литературе. Ни тебе многометровой очереди за автографами, как было в 2017-м, когда российское (оцените, книголюбы и патриоты!) издательство «Время» устроило читателям встречу с нобелевским лауреатом по литературе Светланой Алексиевич, или в 2020-м, когда любители «Ежика в тумане» и других мудрых мультфильмов шли выразить почтение режиссеру Юрию Норштейну.

Ни большой, хоть и подземной, детской литературной площадки, где нон-стопом шли презентации, мастер-классы, викторины и встречи с авторами – нынче детям в «книжном доме», а именно такова концепция коллективного центрального стенда СНГ, отведена лишь небольшая площадка. Да и там немноголюдно – часть детей уже разбежалась, собрав со стендов шарики и бумажные флажки, красно-зеленые и (почему-то) советские, с серпом и молотом.

«Где взяли? А, тут давали!» – кратко комментируют происхождение «добычи».

В одном из дальних уголков удается найти скромные стенды издательства «Галіяфы» и Arche.by. Сюда, похоже, доходят только самые упорные и целенаправленные читатели. Но даже им не удастся откопать на этой выставке стенд издательства «Янушкевич» или, например, «Коска» – просто потому, что их нет (удивительно ли после недавней «зачистки» независимых издателей?).

В противоположном углу зазывает на отдых санаторий «Ружанский», представители которого несколько пафосно говорят, что все желающие смогут открыть красивейшую и неизвестную Беларусь, но не объясняют, что они в принципе делают на книжном форуме.

Именитых авторов также придется поискать. Российские писатели, например, представлены в основном виртуально – Гузель Яхина, Алексей Варламов, Анна и Сергей Литвиновы, Олег Рой и многие другие выступают в онлайн-трансляции.

А многие отечественные литераторы вызывают у мам с детьми и бойких пенсионеров, коих среди публики больше всего, робкие перешептывания «Это кто?». Возможно, поэтому предложение детской писательницы Катерины Хадасевич-Лисовой, которая в костюме шахматной королевы зазывает подходить за свежими книжками и теплыми автографами, не вызывает энтузиазма.

Есть, конечно, в программе фигуры известные. Вот Владимир Лиходедов представляет две новые книги и очередную часть своей неистощимой коллекции (в этот раз в витринах – письменные принадлежности разного времени, в том числе, например, набор маршала Тимошенко). Или, например, музыкант-этнограф Владимир Берберов – и музыкой порадовал, и новую книгу про своего знаменитого деда Аркадия Кулешова подготовил.

В ближайшие дни на выставке, говорят, можно будет встретить одну из самых юных отечественных писательниц Софию Ворсу, автора национального исторического фэнтези Людмилу Рублевскую, внучку Якуба Коласа и Янки Мавра Марию Мицкевич – в общем, людей, действительно имеющих отношение к белорусской литературе.

А вот первый командующий силами спецопераций Беларуси Люциан Суринта читающей публике вряд ли известен, потому появление в павильоне группы людей в военной форме вызывает некоторое напряжение. Нет, оказывается, не ошибка – генерал-майор, стаж службы которого насчитывает 40 лет, презентует свою книгу «Верность десантному братству». Четко, по-военному и сразу ясно, о чем.

Впрочем, дальше в программе 28-й минской книжной ярмарки еще много прекрасного. 19 февраля, например, презентует свою книгу «Моладзь у грамадска-палітычным, сацыяльна-эканамічным і духоўна-культурным жыцці Савецкай Беларусі (1921-1939 гг.)» Вячеслав Данилович. (Историк, напомним, отметился трактовкой красно-зеленого флага – зеленый, оказывается, это цвет богини Лады ).

Также можно будет полистать пятитомник «История белорусской государственности» или «Энциклопедию налоговой грамотности», оценить целую серию книг по ядерной энергетике, выпущенной в рамках госпрограммы «Подготовка кадров для ядерной энергетики».

20 февраля презентуют свои книги председатель провластного Союза писателей Николай Чергинец, скандальный композитор Эдуард Ханок и даже, прошу прощения, бывший КВНщик Андрей Муковозчик. Можно будет взять автограф у юмориста и кандидата в президенты-2001 Евгения Крыжановского – мало ли, вдруг кому нужно – и увидеть вживую поэтов и писателей, чьи книги вы никогда не читали. И так все четыре дня, вплоть до закрытия и традиционной раздачи дипломов за лучшие экспозиции.

С другой стороны, здесь можно посмотреть на Берестейскую Библию и редкие факсимиле из фондов Национальной библиотеки, полистать прекрасные альбомы белорусских художников Витольда Белыницкого-Бирули, Фердинанда Рущица, Наполеона Орды. Восхититься затейливыми иллюстрациями восточных, в частности, иранских книг. Приобщиться к каллиграфии с помощью китаистов. Прикупить много-много разных изданий по бросовым ценам от 1 до 5 рублей.

А если вы особенно неравнодушный к чтению гражданин, можно даже найти в недрах выставки книги политически несдержанных цветов и «протестную литературу» – те же журналы Arche, сборники репрессированных когда-то поэтов или, подумать только, «Тараканище» Корнея Чуковского.