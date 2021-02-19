Лукашенко в Купаловском. Кто на сцене?

Источник материала: Onliner

Сегодня утром Александр Лукашенко приехал на репетицию «Павлинки» в Национальный академический театр им. Янки Купалы. Обсудят состояние дел и перспективы развития театра. Ожидается, что он также пообщается с актерами. Судя по всему, труппа собрана, потому что на сцене видны люди в костюмах.

Напомним, в августе были уволены 58 человек, из них 37 актеров, со званиями и без. После этого были попытки чем-то занять сцену Купаловского, но не системные. 100-летие театр встретил пустым залом.

В январе этого года был представлен новый директор (Павел Латушко был уволен 17 августа). Им стал Александр Шестаков, бывший заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома. Сегодня в его компании и министра культуры Анатолия Маркевича Лукашенко смотрел выступление новых актеров.













О завершении кастинга новостей не было, а о том, что он продолжается, Маркевич говорил в декабре: «Работа очень кропотливая. Мы проводим кастинг, очень большое количество желающих попасть в труппу Купаловского театра. Это и молодые люди, и с опытом. Много идет молодежи. Вы знаете, для них честь попасть в труппу Купаловского. Кастинг уже прошли более 20 человек. Решение по кандидатурам принимает художественный совет».

Тем временем на ушедшую труппу Купаловского театра можно посмотреть в YouTube . У них уже более 140 тысяч подписчиков.