Apple ищет специалистов для работы над 6G

Источник материала: Onliner

Apple собирается начать собственные разработки в области сетей шестого поколения (6G), передает Bloomberg. К таким выводам издание пришло, заметив в вакансиях Apple позиции инженеров и других специалистов, которые помогут развивать 6G.

Лидерами в решениях для 5G оказались китайские корпорации. По данным Gizmochina , сейчас Apple и другие компании из США хотят перехватить инициативу на 6G, дабы не повторилась ситуация с сетями пятого поколения. Вероятно, Apple намерена разработать собственный 6G-модем для использования в своих будущих устройствах.

До коммерческого внедрения 6G остаются годы: 5G еще только-только становится массовым, и повсеместно сети пятого поколения еще не появились, а смартфоны с поддержкой 5G остаются весьма дорогими.

Считается, что 6G развернут примерно к концу этого десятилетия.