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Apple ищет специалистов для работы над 6G
Источник материала: Onliner
Apple собирается начать собственные разработки в области сетей шестого поколения (6G),
Лидерами в решениях для 5G оказались китайские корпорации. По данным
До коммерческого внедрения 6G остаются годы: 5G еще только-только становится массовым, и повсеместно сети пятого поколения еще не появились, а смартфоны с поддержкой 5G остаются весьма дорогими.
Считается, что 6G развернут примерно к концу этого десятилетия.
беспроводной DSL-маршрутизатор, ADSL (G.992.1)/ADSL2 (G.992.3)/ADSL2+ (G.992.5)/VDSL2 (G.993.2), 802.11n, до 300 Mbps, UMTS (W-CDMA) (3G)/LTE (опция), 802.1X, 4x100Mbit LAN, 1xWAN, 1xRJ11, 1xUSB
беспроводной DSL-маршрутизатор, ADSL (G.992.1)/ADSL2 (G.992.3)/ADSL2+ (G.992.5)/VDSL2 (G.993.2), 802.11ac, до 867 Mbps, UMTS (W-CDMA) (3G)/LTE (опция), 802.1X, 4x100Mbit LAN, 1xWAN, 1xRJ11, 1xUSB
маршрутизатор, 4xGigabit LAN, 1xWAN, 1xUSB
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Apple собирается начать собственные разработки в области сетей шестого поколения (6G), передает Bloomberg. К таким выводам издание пришло, заметив в вакансиях Apple позиции...
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