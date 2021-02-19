В квартире в минской хрущевке сделали большое окно из ванной в гостиную. Вот как это выглядит

Источник материала: Tut.by

В минской хрущевке на улице Берута продается квартира с большим окном из ванной в комнату, а также с интересной перепланировкой. Внимание на нее обратил Realt.by .





Квартира находится на четвертом этаже панельной пятиэтажки после капремонта. Площадь — 32 метра. Раньше это была «однушка», но ее переделали в «евродвушку». Вот такая теперь у нее планировка:





О том, что на месте спальни когда-то была кухня, теперь напоминает лишь газовая труба на стене.





Зато после перепланировки в квартире появилась изолированная комната и просторная кухня-гостиная.





Мойка и рабочая зона тут находятся у окна, а на 2,9 «квадрата» ванны поместился весь санузел: раковина, стиральная машина и даже мини-джакузи.





Но главная особенность как ванной комнаты, так и всей квартиры — окно из ванной.









Квартиру продают за 52 тысячи долларов.