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В квартире в минской хрущевке сделали большое окно из ванной в гостиную. Вот как это выглядит
Источник материала: Tut.by
В минской хрущевке на улице Берута продается квартира с большим окном из ванной в комнату, а также с интересной перепланировкой. Внимание на нее обратил
Квартира находится на четвертом этаже панельной пятиэтажки после капремонта. Площадь — 32 метра. Раньше это была «однушка», но ее переделали в «евродвушку». Вот такая теперь у нее планировка:
О том, что на месте спальни когда-то была кухня, теперь напоминает лишь газовая труба на стене.
Зато после перепланировки в квартире появилась изолированная комната и просторная кухня-гостиная.
Мойка и рабочая зона тут находятся у окна, а на 2,9 «квадрата» ванны поместился весь санузел: раковина, стиральная машина и даже мини-джакузи.
Но главная особенность как ванной комнаты, так и всей квартиры — окно из ванной.
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В минской хрущевке на улице Берута продается квартира с большим окном из ванной в комнату, а также с интересной перепланировкой. Внимание на нее обратил Realt.by.
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