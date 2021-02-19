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«Ты бесишь меня, Остин». Земфира посвятила новый клип дворецкому из популярной видеоигры

19.02.2021 12:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У российской певицы Земфиры вышел новый клип на песню «Остин». Видео появилось на YouTube-канале артистки. Ролик посвящен персонажу из популярной видеоигры Homescapes и пугает своей атмосферой — посмотрите сами.

Земфира выпустила клип «Остин» на одноименный трек. Музыку и слова написала сама исполнительница. Предположительно, эта песня выйдет в новом альбоме, релиз которого певица анонсировала еще в апреле прошлого года. Напомним, что предыдущий альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел восемь лет назад.

Главный персонаж клипа Остин — дворецкий из популярной видеоигры Homescapes, восстанавливающий фамильный особняк. Как пишет Meduza, Земфира сочинила композицию, как раз играя в Homescapes. Издание передает ее слова:

— Я давно играю в разные игрушки. Максимально незлобивые, комфортные, успокаивающие — они для меня как таблетка. Можно часами жать на клавиши, собирать пазлы. Три в ряд — максимально просто. Другое дело — история Остина. Он правда раздражает меня своей стерильностью, упорядоченностью, всем своим существом, но он непременный персонаж в моей жизни, и я постоянно к нему возвращаюсь.

В начале месяца исполнительница уже успела порадовать поклонников новинкой: 1 февраля Земфира презентовала саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». До этого она напоминала о себе только в апреле прошлого года — новой песней «Крым».

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У российской певицы Земфиры вышел новый клип на песню «Остин». Видео появилось на YouTube-канале артистки. Ролик посвящен персонажу из популярной видеоигры Homescapes и...
 
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