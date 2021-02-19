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«Ты бесишь меня, Остин». Земфира посвятила новый клип дворецкому из популярной видеоигры
Источник материала: Tut.by
У российской певицы Земфиры вышел новый клип на песню «Остин». Видео
Земфира выпустила клип «Остин» на одноименный трек. Музыку и слова написала сама исполнительница. Предположительно, эта песня выйдет в новом альбоме, релиз которого певица
Главный персонаж клипа Остин — дворецкий из популярной видеоигры Homescapes, восстанавливающий фамильный особняк. Как
— Я давно играю в разные игрушки. Максимально незлобивые, комфортные, успокаивающие — они для меня как таблетка. Можно часами жать на клавиши, собирать пазлы. Три в ряд — максимально просто. Другое дело — история Остина. Он правда раздражает меня своей стерильностью, упорядоченностью, всем своим существом, но он непременный персонаж в моей жизни, и я постоянно к нему возвращаюсь.
В начале месяца исполнительница уже успела порадовать поклонников новинкой: 1 февраля Земфира презентовала саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой
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У российской певицы Земфиры вышел новый клип на песню «Остин». Видео появилось на YouTube-канале артистки. Ролик посвящен персонажу из популярной видеоигры Homescapes и...
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