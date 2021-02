Первое фото с марсохода Perseverance разошлось на мемы. Теперь на Марсе есть Траволта и кот

Источник материала: Tut.by

18 февраля ровер Perseverance совершил посадку на Марсе спустя семь месяцев после запуска с Земли. Он преодолел 471 миллион километров и провел автоматическую посадку без дистанционного управления. С помощью ровера планируют собирать первые образцы грунта и искать следы биологической жизни, пишет TJournal .

После посадки в официальном аккаунте Perseverance опубликовали первые фотографии Марса, сделанные с ровера.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Снимки разошлись на десятки фотожаб с отсылками к инопланетянам, поп-культуре и мемам.

BREAKING: NASA releases the first photo from #Mars2020 pic.twitter.com/qcigJxhcC4 — The Oatmeal (@Oatmeal) February 18, 2021

wrong zoom meeting pic.twitter.com/qwR7FUrOHc — Michael Bloss (@micha_bloss) February 18, 2021

first cat content from mars pic.twitter.com/ltnVVZpxhY — Michael Bloss (@micha_bloss) February 18, 2021

wait … WHUT??? are you folks seeing this? pic.twitter.com/c2aOoiEbvE — Thomas Shelby (@ThomasShelby404) February 18, 2021