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Первое фото с марсохода Perseverance разошлось на мемы. Теперь на Марсе есть Траволта и кот
Источник материала: Tut.by
18 февраля ровер Perseverance совершил посадку на Марсе спустя семь месяцев после запуска с Земли. Он преодолел 471 миллион километров и провел автоматическую посадку без дистанционного управления. С помощью ровера планируют собирать первые образцы грунта и искать следы биологической жизни, пишет
После посадки в официальном аккаунте Perseverance опубликовали первые фотографии Марса, сделанные с ровера.
Снимки разошлись на десятки фотожаб с отсылками к инопланетянам, поп-культуре и мемам.
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18 февраля ровер Perseverance совершил посадку на Марсе спустя семь месяцев после запуска с Земли.
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