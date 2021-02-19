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Первое фото с марсохода Perseverance разошлось на мемы. Теперь на Марсе есть Траволта и кот

19.02.2021 12:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18 февраля ровер Perseverance совершил посадку на Марсе спустя семь месяцев после запуска с Земли. Он преодолел 471 миллион километров и провел автоматическую посадку без дистанционного управления. С помощью ровера планируют собирать первые образцы грунта и искать следы биологической жизни, пишет TJournal.

После посадки в официальном аккаунте Perseverance опубликовали первые фотографии Марса, сделанные с ровера.

Снимки разошлись на десятки фотожаб с отсылками к инопланетянам, поп-культуре и мемам.

 
 
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18 февраля ровер Perseverance совершил посадку на Марсе спустя семь месяцев после запуска с Земли.
 
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