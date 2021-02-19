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Книжная ярмарка: в Минске представили литературные новинки со всего мира
19.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Международная книжная выставка сегодня отрылась в Минске. Несколько дней участники более чем из 20 стран будут обсуждать книжные новинки. О самых интересных рассказала корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
В эпоху пандемии ярмарка такого масштаба оффлайн – это почти фантастика. В Минск приехали участники из 20 стран, представители разных континентов – СНГ, Китай, Турция, Венесуэла.
В пандемию вообще люди стали больше читать. Это отмечают многие гости. Отсюда, видимо, такой ажиотаж в первый же день выставки. И что важно, интерес не только к легкой литературе. Время заставляет задуматься о духовном. Отец Федор представляет уникальное издание. Книга посвящена храму-памятнику в честь Всех Святых. Это экскурсия, в которой можно заглянуть в один из красивейших храмов Беларуси.
«Сегодня, листая эту книгу, я не перестаю наслаждаться и насыщаться ее содержанием. И каждый раз она раскрывается для меня той или иной стороной. И вроде бы все было знакомо. Но в книге это уже иное», – подчеркнул настоятель Всехсвятского прихода Феодор Повный.
Книжный форум – это еще дискуссии, круглые столы, встречи с авторами. И возможность узнать, что читают VIP-персоны. Госсекретарь Союзного государства, например, предпочитает современных авторов. Совместные литературные проекты Беларуси и России, кстати, тоже представлены на выставке.
На подобных ярмарках даже самый требовательный читатель найдет свою книгу. От классики до современного эксклюзива. И, кстати, по приемлемой цене.
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В Минск приехали участники из 20 стран, представители разных континентов – СНГ, Китай, Турция, Венесуэла.
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