Книжная ярмарка: в Минске представили литературные новинки со всего мира

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международная книжная выставка сегодня отрылась в Минске. Несколько дней участники более чем из 20 стран будут обсуждать книжные новинки. О самых интересных рассказала корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

В эпоху пандемии ярмарка такого масштаба оффлайн – это почти фантастика. В Минск приехали участники из 20 стран, представители разных континентов – СНГ, Китай, Турция, Венесуэла.

«Культура не терпит масок и социальной дистанции. И во времена COVID-19 культура в целом доказала, что без нее было бы невозможно выжить. Это своего рода еще одна вакцина», – сказал представитель РФ в Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ Михаил Швыдкой.

В пандемию вообще люди стали больше читать. Это отмечают многие гости. Отсюда, видимо, такой ажиотаж в первый же день выставки. И что важно, интерес не только к легкой литературе. Время заставляет задуматься о духовном. Отец Федор представляет уникальное издание. Книга посвящена храму-памятнику в честь Всех Святых. Это экскурсия, в которой можно заглянуть в один из красивейших храмов Беларуси.

«Сегодня, листая эту книгу, я не перестаю наслаждаться и насыщаться ее содержанием. И каждый раз она раскрывается для меня той или иной стороной. И вроде бы все было знакомо. Но в книге это уже иное», – подчеркнул настоятель Всехсвятского прихода Феодор Повный.

Книжный форум – это еще дискуссии, круглые столы, встречи с авторами. И возможность узнать, что читают VIP-персоны. Госсекретарь Союзного государства, например, предпочитает современных авторов. Совместные литературные проекты Беларуси и России, кстати, тоже представлены на выставке.

«Последние – это три тома по Ржевскому мемориалу. Только один из них посвящен созданию монумента, два других – событиям Ржевской битвы. Я постоянно что-то читаю – Дмитрий Глуховский, Алексей Иванов. Мне очень нравится его книга «Тобол» – большое фундаментальное произведение», – сказал государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота.

На подобных ярмарках даже самый требовательный читатель найдет свою книгу. От классики до современного эксклюзива. И, кстати, по приемлемой цене.