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Знаменитую беларускую "Рок-корону" продали за рекордную сумму

19.02.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главную «Рок-корону» Беларуси продали за рекордную сумму - 7,7 тысяч долларов.



 По итогам 15-летия группы NRM, главную награду музыкального фестиваля-конкурса «Рок-коронация», который раньше проходил в Беларуси, решено было выставить на благотворительный аукцион - чтобы вырученные средства направить на поддержку музыкантов, пострадавших за свою гражданскую позицию, сообщает в телеграм фонд BY_culture.

- Это рекорд благотворительных аукционов, организованных @by_culture, - отмечается в сообщении. Подробности пока не раскрываются: кто купил «Рок-корону» за такие деньги, неизвестно.

Напомним, в 2020 году «Рок-коронации» исполнилось 25 лет. 
 
 
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Главную «Рок-корону» Беларуси продали за рекордную сумму - 7,7 тысяч долларов.
 
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