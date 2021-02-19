Бездомный: За эту зиму замерзли семь моих знакомых

Onliner — и они помогли. В своем нынешнем статусе не видит ничего интересного и стремится его сменить. Уже восстановил паспорт, снял комнату, старается находить подработку. В сентябре прошлого года рассказал о своей судьбе читателям— и они помогли. В своем нынешнем статусе не видит ничего интересного и стремится его сменить. Уже восстановил паспорт, снял комнату, старается находить подработку.





Эта история — рассказ Артема, выбравшегося из ямы, на дне которой он оказался несколько лет назад. Все идет к тому, что уже в скором будущем ярлык «бомж» станет для нашего героя не более чем неприятным воспоминанием о тяжелом периоде жизни. К сожалению, отдельно взятый хеппи-энд мало влияет на общую очень грустную картину. При встрече Артем рассказал, что только за эту зиму семь его знакомых бездомных замерзли на улице насмерть.





Вот некоторые цитаты из этого монолога:





Как я стал бомжом? Попал в сложную ситуацию по семейным обстоятельствам. Три года назад серьезно заболел брат, последние деньги отдали на его лечение, после его смерти я остался без средств к существованию. Государственную квартиру забрали за несколько месяцев неплатежей.





После первого опубликованного на Onliner видео обо мне жизнь конкретно изменилась. Ко мне обратились два волонтера. Первый оплатил ускоренное оформление паспорта, второй в течение месяца добивался, чтобы у меня приняли документы.





Паспорт я наконец получил, но без регистрации. Двадцать пятая страница в нем — чистая.





В нашей стране быть бомжом очень тяжело. Когда человек лишается регистрации, он в первую очередь лишается полноценной медицинской помощи. Да, скорая за тобой приедет, в случае чего спасет, но вот больница для тебя уже фактически закрыта. Из собственного опыта: мне ежегодно надо проходить диспансеризацию, я этого сделать не могу, так как нигде не зарегистрирован. На каком основании меня будет обслуживать поликлиника или больница?





Также человек лишается полноценной легальной работы. Он фактически пропадает из юридического поля зрения государства.





Вместе с тем, став бомжом, человек очень скоро начинает чувствовать «свободу» — вернее, полное отсутствие обязательств, а к этому быстро привыкаешь. Искушению убежать от реальности, жить одним днем очень сильно поддаются практически все.





Не надо платить за квартиру? Значит, я могу потратить последние деньги на выпивку и таким образом забыться. От такой «свободы» быстро деградируешь.





Уже второй месяц я снимаю комнату в одной из квартир Минска . Это сделать мне помогли люди из разных стран, посмотревшие видео Onliner. Помогали белорусы, а также неравнодушные люди из Америки, Израиля, Ирландии, России.





Не бездельничаю. Работаю волонтером в центре помощи бездомным, это занимает около 10 часов в день. Помимо этого, подрабатываю где получается. Одна необычная разовая подработка появилась также благодаря одному из читателей. Он не поверил, что я разбираюсь в системном администрировании, приехал и попросил показать, что умею. За полтора часа я выполнил все, что он просил, за это читатель купил мне новый ноутбук. Я был в шоке.





Учусь на онлайн-курсах программированию на Java: надо же получить официальную корочку, подтверждающую, что я программист.





Сейчас моя главная задача — получить регистрацию в доме ночного пребывания и устроиться на работу официально. Пока не выходит, но есть крутая альтернативная идея. Сейчас мне в этом помогают два волонтера — хотят купить домик в деревне и прописать меня там. Домик сам по себе стоит $50, а вот его оформление — $1000.





Налоговая инспекция должна проверить мои доходы. Только вопрос — какая? Я же нигде не прописан. Надеюсь, если меня в ближайшее время зарегистрируют, подам декларацию на всю материальную помощь, что получил. Хочу добросовестно заплатить все полагающиеся налоги.





Бомжи часто замерзают, просто это не сильно афишируют. В этом году пропали семь моих знакомых, а потом их нашли замерзшими.





Гипотетически рай для бомжа — это место, где нет государства. Где тепло и все есть. Проснулся на берегу моря, поел кокос… Вы сами понимаете, что райского местечка в Беларуси для бомжей точно нет.





Государство не хочет афишировать проблему с бездомными и маргиналами, потому что это портит красивую картинку. В отдаленных деревнях бомжи заселяют брошенные дома, я уверен, что в стране существует 40—50 покинутых хозяевами деревень, полностью заселенных бомжами.





На моей памяти есть только два случая, когда истории бомжей завершились хеппи-эндом. Одна пара смогла расписаться, пристроилась при церкви и помогает ей. Еще одна девушка сумела найти работу и жилье и забрала из детского дома новорожденную дочь.





Если удастся купить домик, провести туда все необходимые коммуникации, возможно, в Беларуси исчезнет бомж и появится хуторской программист. Тогда, даже если милиционер придет ко мне и спросит: «Что ты тут делаешь?», я отвечу: «Живу в своем доме!»







