Источник материала: Хартия'97

У Беларуси появилась вторая «дыра» во внешней торговле 19.02.2021, 12:17

2020 год еще больше сократил желание иностранцев связываться со страной.

Раньше главные перекосы во внешней торговле Беларуси создавала Россия. Теперь вплотную к российским показателям подошла другая, не менее важная страна. Чиновники подвели итоги 2020 года во внешней торговле товарами. Общее сальдо экспортных и импортных поставок сложилось отрицательным — минус 3,578 млрд USD, сообщает banki24.by .

Негативное торговое сальдо значит, что импорт в Беларусь превышает экспортные поставки из РБ. По законам экономики такой дефицит надо откуда-то покрывать. Чтобы решить этот вопрос, есть два магистральных пути — привлекать иностранные инвестиции или занимать в долг.

С поступлением инвестиций у Беларуси всегда было неважно, а 2020 год еще больше сократил желание иностранцев связываться со страной. Если исключить реинвестирование, то белорусам досталось менее 200 млн USD «новых» инвестиций. Это крайне мало даже для такой мелкой экономики на карте, как белорусская.

Поэтому властям остается принимать просящую позу и искать с заломленным картузом источники рефинансирования старых долгов. Так как с кредитом МВФ ничего не вышло еще до выборов, а ЕБРР прекратил выдачу новых займов госсектору после августа, у властей есть только две опции — Россия и Китай.

Внешняя торговля с Россией традиционно была «минусовой» для Беларуси. Вот и в 2020 году, несмотря на кризис и удешевление нефти, сальдо торговли с РФ сформировалось отрицательным — минус 3,255 млрд USD.

Импорт из России ожидаемо просел больше, чем экспорт в нее — на 25,6% против 4%. Экспортные поставки из Беларуси в РФ составили 13,1 млрд USD, импортные — 16,4 млрд USD.

Снижение импорта из России обеспечили углеводороды. Сначала в 1 квартале Россия поставляла меньше нефти, чем обычно, затем цены на «черное золото» обвалились до многолетних минимумов.

Впрочем, потребительский импорт из РФ вполне себе тек полноводной рекой. На внутреннем рынке Беларуси российские товары продолжили теснить отечественные.

В 2020 году в затылок россиянам стал дышать Китай. Товарное сальдо Беларуси с КНР опустилось до минус 3,002 млрд USD, что лишь немногим лучше, чем сальдо с РФ. Если оценивать торговлю в относительных показателях, то экспортно-импортные потоки с китайцами гораздо более перекошены, чем с россиянами. За 2020 год наш экспорт РФ покрыл импорт из этой страны на 80,1%, а экспорт в КНР — только на 20%.

Поскольку ныне Китай является кузницей мира, то состав импорта оттуда довольно разнообразен — от пищи до высокотехнологичной электроники. Белорусы пока мало что предлагают китайцам — в основном это удобрения и немного продукции АПК.

Важную статью в импорте из КНР составляют товары, которые приходят по связанным кредитам китайских банков. Китайцы любят кредитовать туземцев так, чтобы максимальная доля денег по займам оставалась у них в экономике. Китайские подрядчики привозят свой персонал, отрабатывают китайские деньги, да еще и получают оплату от местных.

Прямыми инвестициями и несвязанными кредитами китайцы не разбрасываются. За 2020 год чистые инвестиции из КНР в Беларусь составили 23,7 млн USD. По сравнению с 2019 годом вложения китайцев упали аж на 76,7%. Из несвязанных кредитов можно вспомнить разве что 3,5 млрд юаней от Банка развития Китая в декабре 2019-го.

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