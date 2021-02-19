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Гродненские районы Ольшанка и Южный вышли на акцию солидарности
Источник материала: Хартия'97
Гродненские районы Ольшанка и Южный вышли на акцию солидарности
Отважные гродненцы потребовали освободить политзаключенных.
Гродненские районы Ольшанка и Южный поддержали несправедливо осужденных журналисток Дарью Чульцову и Катерину Андрееву.
«Свободу журналистам! Свободу политзаключенным!», — призвали отважные гродненцы.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Отважные гродненцы потребовали освободить политзаключенных.
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