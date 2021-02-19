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Ученые рассказали, что происходит с сердцем у тех, кто часто пьет кофе

19.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые рассказали, что происходит с сердцем у тех, кто часто пьет кофе

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  • 19.02.2021, 11:54
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Ученые рассказали, что происходит с сердцем у тех, кто часто пьет кофе

В исследовании приняли участие более 360 тысяч человек.

Ученые Университета Южной Австралии выяснили, что частое употребление кофе (шесть чашек или больше в день) увеличивает содержание липидов в крови, что значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Clinical Nutrition, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 362 571 человек в возрасте от 37 до 73 лет. Специалисты изучили генетические и фенотипические связи между потреблением кофе и уровнем холестерина и жирами в крови. Высокий уровень липидов в крови является известным фактором риска сердечных заболеваний. В то же время кофейные зерна содержат вещество кафестол, повышающее уровень холестерина. Фильтрованный и растворимый кофе не содержит кафестола или содержит его очень мало, поэтому может быть менее опасным.

Оказалось, что корреляция является не только положительной, но и дозозависимой, то есть чем больше человек употребляет кофе, тем выше вероятность инфаркта и инсульта.

По оценкам, ежедневно во всем мире выпивается около трех миллиардов чашек кофе. При этом сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире, унося ежегодно около 17,9 миллиона жизней.

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В исследовании приняли участие более 360 тысяч человек.
 
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