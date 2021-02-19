Источник материала: Хартия'97

Политзаключенного Левона Халатряна приговорили к двум годам «химии» 19.02.2021, 11:41

Левон Халатрян

Фото: «Наша Ніва»

Волонтер штаба Виктора Бабарико рассказал о пытках в СИЗО.

Левона Халатряна признали виновным по ст. 342-го Уголовного кодекса. Якобы он перекрывал дороги в районе улиц Куйбышева-Машерова, мешал транспорту, выкрикивал лозунги и хлопал в ладоши. Прокурор просил 3 года химии. Левон вины не признал, сообщает «Белсат» .

Дело рассматривала судья Юлия Близнюк, позицию государственного обвинения поддерживал старший помощник прокурора Павел Попков.

Последнее слово Левона Халатряна:

«У моего маленького сына скоро день рождения, и я бы очень хотел встретить этот день с ним дома…

Как можно заблокировать движение транспорта, если оно было заблокировано заранее? Почему в суд приходит человек от компании (Минсктранс), и он совершенно не подготовлен, не может объяснить никаких схем и расчетов? Я направился назад к штабу, потом повернул, нет ничего удивительного, что люди ходят по городу туда и сюда по тротуару, когда в городе нет никакого комендантского часа. Я никого не координировал, а информировал людей о тех событиях в городе, которые являются для нас важными.

Я хочу поблагодарить свою семью, друзей и всех, кто сейчас меня поддерживает. Это очень важно. Не передать словами»»

Левон Халатрян женат, у него есть маленький сын. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Правозащитное сообщество Беларуси признало Левона Халатряна политзаключенным.

После суда Льявон Халатран рассказал журналистам о пытках в СИЗО: мужчине, который ударил оператора БТ, рвали рот ниткой.

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