Источник материала: Хартия'97

«Кум Путина» активизировал контакты с лукашенковскими олигархами Воробьем и Олексиным 1 19.02.2021, 11:31

В Украине Виктору Медведчуку объявлена «война».

В Украине президент Владимир Зеленский объявил войну «куму Путина» Виктору Медведчуку. В начале февраля местные спецслужбы ввели санкции и закрыли три телеканала связанных с его соратником по партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарасом Козаком. Интересно, что сделки по приобретению медиаактивов «группой Козака» проходили через Беларусь в 2019 году. А в тот период Медведчук часто встречался с Лукашенко, пишет tut.by .

В 2018—2019 годах Козак, выкупив три информационных телеканала (Zik, NewsOne и 112 Украина), сформировал медиаимперию, которая обеспечивала информационную поддержку партии. При этом многие украинские политики и медиаэксперты неоднократно заявляли, что Козак — лишь номинальный владелец медиа: на деле за ними стоит глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, кум президента РФ Владимира Путина.

Как недавно выяснилось из деклараций народного депутата Тараса Козака, он осуществлял в Беларуси покупку попавших под санкции телерадиокомпаний.

В частности, 11 декабря 2019 года он заплатил 62,32 млн грн (на тот момент 1 доллар стоит почти 24 грн) за девять компаний группы «112 Украина». В тот же день Козак оплатил в Беларуси 16,42 млн грв за авиаперевозки и 1,06 млн грн — за аренду недвижимости, а за неделю до и неделю после — 1,19 млн грн комиссии банкам.

О получении корпоративных прав этих компаний депутат отчитался годом ранее — в середине декабря 2018 года. Тогда он уточнил, что продавцом выступила швейцарская Plirofories AG, задекларировав обязательства перед ней на 2,63 млн долларов.

Плату 41,06 млн грн за NewsOne Козак также осуществил в Беларуси, но в 2018 году и швейцарской компании MW Investment AG. В том же году он потратил в Беларуси 20,56 млн грн на авиаперевозки.

В декларации за 2019 год Козак задекларировал в МТБанке 1,428 млн евро и Абсолютбанке — 6,576 млн евро, тогда как его вклады в Украине были значительно скромнее — 3 тыс. евро и 378 тыс. грн в Укрбудинвестбанке, а наличные составляли 2,45 млн грн и 150 тыс. долларов, сообщает «Интерфакс-Украина».

В сентябре 2019 года Виктор Медведчук получил 2,3 млн грн от Абсолютбанка, где он и его жена Оксана Марченко, согласно декларации, хранят часть своих сбережений, в частности, 4,8 млн евро.

В 2014 году США ввели в отношении Медведчука санкции за содействие оккупации Крыма и он стал вынуждено работать через различные финансовые схемы.

Интересно, что деньги Медведчука и его партнера лежат в белорусских банках, подконтрольных приближенным к Александру Лукашенко бизнесменам Алексею Олексину и Николаю Воробью.

В 2019-м Воробей купил контрольный пакет акций украинского нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс», который после начала военного конфликта на Донбассе перешел от российской «Транснефти» к связанным с Медведчуком компаниям. Сейчас украинские власти хотят отобрать и этот актив. В 2019 году компания Воробья «БелКазТранс» получила контроль над транзитными перевозками российского угля через Беларусь. В конце 2020-го белорусский бизнесмен заинтересовался покупкой украинского БТА Банка. Однако после попадания в санкционный список Евросоюза Воробью в сделке отказали.

Такая бизнес-активность украинских политиков и белорусских бизнесменов совпадает по времени с официальными контактами Виктора Медведчука с Лукашенко.

В 2019 году «кум Путина» неоднократно встречался с белорусским президентом как в Минске, так и в России. В центре встреч, согласно официальной информации, была тема урегулирования ситуации на Донбассе, украинские выборы и двусторонние отношения Беларуси и Украины. Посла Украины в Беларуси Игоря Кизима удивляли частые контакты Медведчука c Лукашенко. При этом он не исключил, что на этих встречах «могли обсуждаться вопросы бизнеса, тогда все понятно».

Вскоре после президентских выборов в Беларуси «кум Путина» поддержал Лукашенко, вывесив в Верховной раде красно-зеленый флаг.

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