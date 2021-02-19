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Жители минского микрорайона Запад выходят каждый день
Источник материала: Хартия'97
Жители минского микрорайона Запад выходят каждый день
Белорусы солидарны с политзаключенными.
Минские Запад и Тучинка провели акции в поддержку политзаключенных, пишет телеграм-канал
Напомним, что вчера незаконный суд приговорил журналисток «Белсата» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову
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Белорусы солидарны с политзаключенными.
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