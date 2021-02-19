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Жители минского микрорайона Запад выходят каждый день

19.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители минского микрорайона Запад выходят каждый день

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  • 19.02.2021, 11:30
Жители минского микрорайона Запад выходят каждый день

Белорусы солидарны с политзаключенными.

Минские Запад и Тучинка провели акции в поддержку политзаключенных, пишет телеграм-канал «Хартии-97».

Напомним, что вчера незаконный суд приговорил журналисток «Белсата» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам колонии.

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Белорусы солидарны с политзаключенными.
 
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