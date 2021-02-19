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ООН назвала 2021 год решающим для планеты

19.02.2021 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев ― Sputnik. Человечество делает Землю непригодной для жизни, оттого пришла пора принимать решительные меры для спасения планеты, говорится в новом докладе Организации Объединенных Наций.

"Мы должны уже сейчас быть уверены в том, что сможем не только обеспечить условия для резкого снижения выбросов в течение ближайшего десятилетия, но и создать новую среду для сохранения биоразнообразия, а также принять ряд серьезных мер для уменьшения загрязнения", ― заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Доклад насчитывает 168 страниц и называется "Примирение с природой". Его автор сэр Роберт Уотсон предупреждает, что если не принять срочных мер, новые поколения будут жить в мире экстремальных погодных явлений, уровень морей значительно повысится, многие растения и животные исчезнут, а о продовольственной безопасности можно будет забыть всем странам без исключения.

© Photo : Facebook / Національний антарктичний науковий центр
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Автор доклада призывает все страны мира резко сократить выбросы парниковых газов, а также предлагает задуматься о грамотной и экологичной переработке мусора.

В ООН не исключают, что в ближайшие десятилетия человечество столкнется с новыми пандемиями, которые возникнут на фоне природных и климатических изменений. Впрочем, загрязнение воздуха и воды уже стало смертельной проблемой для миллионов.

Ежегодно из-за болезней, связанных с загрязнением воздуха, преждевременно умирает 6,5 миллиона человек, а из-за плохой воды – еще 1,8 миллиона, большая часть из них – дети. Голод – беда, которая коснулась еще 700 миллионов человек, а бедность – около 1,3 миллиарда, констатировали в ООН. А более миллиона видов растений и животных из восьми миллионов, населяющих планету, находятся под угрозой исчезновения.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В организации считают, что человечеству нужно принять незамедлительные меры по сокращению вредных выбросов в атмосферу, чтобы не столкнуться с новыми...
 
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