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Уралов: на белорусофобию сейчас есть спрос

19.02.2021 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Уралов: на белорусофобию сейчас есть спрос

Литва сейчас активно продает свою антироссийскую и антибелорусскую позицию на Запад, "это бизнес, выстроенный еще с конца 80-х годов ― торговать русофобией, а теперь и белорусофобией, потому что на нее есть спрос", ― считает собеседник Sputnik.

"Мы же понимаем, что Запад все равно будет вкладывать и в оппозицию, и в антигосударственные силы, вопрос ― кто будет оператором этих процессов. И конечно, Вильнюс хочет перехватить эту инициативу у Варшавы, потому что Варшава сейчас круче на этом направлении", ― рассуждает эксперт.

В подобных антибелорусских настроениях есть и экономический аспект, напоминает собеседник Sputnik, "Литва судя по всему лишится нефтеперевалки, перевалки калийных удобрений и, вероятно, продолжит стрелять себе в ногу", потому что для Литвы, которая в три раза меньше Беларуси, Беларусь была крупным партнером, "для России маленький ― всего 10 миллионов, а для Литвы крупным", рассуждает эксперт. 

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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"Меняются фамилии, но стратегия не меняется, просто раньше вся подобная деятельность была направлена против России, а теперь появился прекрасный повод после белорусского кризиса еще и против Беларуси. Но эта стратегия была зашита еще в начале 90-х годов", считает Уралов.

Напомним, в пятницу стало известно о введении санкций США в отношении 43 граждан Беларуси ― представителей высшего руководства страны, а также ряда судей, прокуроров и сотрудников вузов. Им запрещен въезд на территорию США, сообщается в заявлении главы Госдепартамента Энтони Блинкена.

Вслед за США санкции против белорусских чиновников обновила и Великобритания. В новом списке 27 фамилий, в том числе министр информации Луцкий, глава БТ Эйсмонт, губернатор Гродненской области Караник и глава Совета Республики Кочанова. Всего в британском списке теперь 88 чиновников и 7 компаний.  

В свою очередь лидер Литвы Гитанас Науседа накануне заявил о необходимости "болезненного варианта санкций" как в отношении Беларуси, так и в отношении РФ, по мнению литовского лидера, санкции могут быть персональными в отношении белорусских и российских субъектов, связанных с "репрессиями".

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