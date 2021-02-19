Босс-молокосос: сын Джигана в костюме от Armani произвел фурор в сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сын российского рэпера Джигана и инстадивы Оксаны Самойловой произвел фурор в сети: поклонники обсуждают баснословно дорогой наряд годовалого малыша и вечеринку в его честь.

Торжество одного из своих отпрысков звездные родители организовали в стиле популярного мультфильма "Босс-молокосос". Самойлова придумала украсить дом голубыми шарами с галстуками, установила гоночную трассу и пригласила лучшего аниматора для детей. Но больше всего фанатов смутил наряд, который инстадива выбрала для виновника торжества.

В сети обсуждают стильный образ сына Джигана: годовалый Давид в классическом костюме от Armani произвел фурор в сети и вызвал критику фолловеров.

"Армани? Годовалому ребенку? Вы издеваетесь"; "Боюсь представить, во что его нарядят через год"; "Чтобы вы понимали, мне 30 и у меня до сих пор нет костюма от Armani"; "Разбалуете ребенка"; "Зачем покупать такие дорогие вещи малышу?" - прокомментировали подписчики. Но на этом Джиган и Самойлова не остановились: родители подарили Давиду первый личный автомобиль - игрушечный Mercedes Benz G-класса и трехъярусный торт в виде чемодана с деньгами.

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