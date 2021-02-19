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Долги госпредприятий «Полесье» и «Светлогорский ЦКК» будут конвертированы в акции и переданы «Белагропромбанку»

19.02.2021 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задолженность ОАО «Полесье» и ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» по кредитным договорам будет реструктуризирована путем конвертации в акции. Это предусматривает постановление правительства № 94.

Долги госпредприятий «Полесье» и «Светлогорский ЦКК» будут конвертированы в акции и переданы «Белагропромбанку»
Фото с сайта БАПБ

Согласно документу, задолженность ОАО «Полесье» по кредитным обязательствам на 5,7 млн рублей будет реструктуризирована путем увеличения уставного фонда за счет эмиссии 228 тыс. акций, которые будут переданы в собственность ОАО «Белагропромбанк».

Кроме этого, постановление предусматривает, что задолженность Светлогорского ЦКК по кредитным обязательствам на 7,9 млн рублей будет реструктуризирована путем эмиссии более 793 млн акций, которые будут переданы в собственность «Белагропромбанка».

Стоит отметить, что в мае 2018 года в Беларуси был принят указ президента № 200, который разрешил банкам реструктуризировать кредитную задолженность и взамен на необслуживаемые долги получать акции (доли в уставном фонде) проблемного заемщика без разрешения Нацбанка. Власти таким образом предложили коммерческим банкам обменять проблемные долги на акции предприятий (как правило, с госкапиталом).

«Банки могли бы нанять профессиональных менеджеров, привести в порядок бизнес и через несколько лет вернуть долг, который сегодня является проблемным. Но банки не хотят напрягаться, брать ответственность за судьбу проблемных предприятий. Гораздо удобнее ничего не делать и говорить, что мы не можем», — отметил в комментарии БелаПАН собеседник в органах госуправления.

В свою очередь представители негосударственных коммерческих банков отказывались конвертировать проблемные долги в акции по причине того, что не видели реальных рычагов повышения эффективности предприятий, накопивших проблемную кредитную задолженность.

«Зачем банкам это? Компетенций, чтобы управлять непрофильным бизнесом, у банков нет. Кроме этого, поскольку госпредприятия выполняют поручения министерств и ведомств, то и реальных рычагов управления такими предприятиями у банков не будет», — подчеркнул топ-менеджер одного из коммерческих банков.

В результате предложения властей по конвертации проблемных долгов в акции и последующая их передача кредитным организациям реализуются только на базе банков с госкапиталом.

 
 
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Задолженность ОАО «Полесье» и ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» по кредитным договорам будет реструктуризирована путем конвертации в акции. Это...
 
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