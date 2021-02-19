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А1 запустил конкурента Яндекс.Музыка и Spotify

19.02.2021 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

У А1 появился собственный музыкальный продукт — А1 Xplore Music от Deezer, об этом компания сообщила на онлайн-концерте On Air party на VOKA. Уже сейчас одна из самых популярных в Европе стриминговых платформ на специальных условиях доступна для абонентов A1.

А1 запустил конкурента Яндекс.Музыка и Spotify

Регистрация на платформе позволит пользователям А1 Xplore Music от Deezer слушать любимую музыку, аудиокниги и подкасты с высоким качеством звука и без перерывов на рекламу (причем делать это можно как онлайн без расхода мобильного трафика, так и офлайн), получать персональные рекомендации по подбору треков и распознавать песни через встроенную в приложение функцию.

Также профиль в Deezer включает возможность создания авторских плейлистов любимой музыки, которыми можно делиться с другими пользователями.

«Наша компания стремится постоянно удивлять своих клиентов инновациями и поддерживать получение нового технологического опыта. Для этого мы объединили усилия с Deezer, одной из крупнейших стриминговых платформ в мире, и создали совместный продукт — А1 Xplore Music от Deezer. Пользователи нового сервиса смогут слушать любимую музыку, аудиокниги и подкасты, не расходуя трафик. А в ближайшие месяцы мы планируем реализовывать на Deezer собственные инициативы А1, чтобы расширить на платформе представленность белорусскоязычного контента», — отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Первые 30 дней услуга А1 Xplore Music от Deezer будет бесплатной, а по истечении тестового периода абонентская плата составит 5,9 рубля. Сумма будет списываться с баланса лицевого счета мобильного телефона.

Активировать А1 Xplore Music от Deezer можно через Личный кабинет абонента, приложение «Мой А1» или на сайте А1.by. После этого на указанный номер абонента придет SMS-ссылка на страницу активации услуги и авторизации в Deezer (через новый либо действующий аккаунт).

 
 
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У А1 появился собственный музыкальный продукт — А1 Xplore Music от Deezer, об этом компания сообщила на онлайн-концерте On Ai
 
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