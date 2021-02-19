А1 запустил конкурента Яндекс.Музыка и Spotify

У А1 появился собственный музыкальный продукт — А1 Xplore Music от Deezer, об этом компания сообщила на онлайн-концерте On Air party на VOKA. Уже сейчас одна из самых популярных в Европе стриминговых платформ на специальных условиях доступна для абонентов A1.





Регистрация на платформе позволит пользователям А1 Xplore Music от Deezer слушать любимую музыку, аудиокниги и подкасты с высоким качеством звука и без перерывов на рекламу (причем делать это можно как онлайн без расхода мобильного трафика, так и офлайн), получать персональные рекомендации по подбору треков и распознавать песни через встроенную в приложение функцию.

Также профиль в Deezer включает возможность создания авторских плейлистов любимой музыки, которыми можно делиться с другими пользователями.

«Наша компания стремится постоянно удивлять своих клиентов инновациями и поддерживать получение нового технологического опыта. Для этого мы объединили усилия с Deezer, одной из крупнейших стриминговых платформ в мире, и создали совместный продукт — А1 Xplore Music от Deezer. Пользователи нового сервиса смогут слушать любимую музыку, аудиокниги и подкасты, не расходуя трафик. А в ближайшие месяцы мы планируем реализовывать на Deezer собственные инициативы А1, чтобы расширить на платформе представленность белорусскоязычного контента», — отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Первые 30 дней услуга А1 Xplore Music от Deezer будет бесплатной, а по истечении тестового периода абонентская плата составит 5,9 рубля. Сумма будет списываться с баланса лицевого счета мобильного телефона.