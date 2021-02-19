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США отозвали требования санкций против Ирана
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
Полномочный представитель американского государства в ООН Ричард Милс написал письмо в Совет безопасности ООН, в котором изложил этот ожидаемый шаг США. Санкции, отмененные в 2015 году и заново введенные Трампом, теперь снова отменены.
Администрация Байдена сигнализирует, что рассматривает возвращение к переговорам по поводу СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) вместе с Британией, Францией, Германией, Россией и Китаем.
В январе 2020 года Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД. В начале мая 2018-го бывший президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.
Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей.
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Администрация Байдена отозвала выставленное его предшественником Трампом требование.
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