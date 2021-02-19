Источник материала: UDF



Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США отозвали требования санкций против Ирана Администрация Байдена отозвала выставленное его предшественником Трампом требование.

Администрация президента США Джо Байдена отозвала выставленное его предшественником Дональдом Трампом требование восстановить санкции против Ирана и согласилась прибыть на переговоры европейских стран с Исламской Республикой. Об этом сообщает Voice of America.Полномочный представитель американского государства в ООН Ричард Милс написал письмо в Совет безопасности ООН, в котором изложил этот ожидаемый шаг США. Санкции, отмененные в 2015 году и заново введенные Трампом, теперь снова отменены.Администрация Байдена сигнализирует, что рассматривает возвращение к переговорам по поводу СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) вместе с Британией, Францией, Германией, Россией и Китаем.В январе 2020 года Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД. В начале мая 2018-го бывший президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей.